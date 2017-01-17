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“Hanedanlık kurulacak”

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“Hanedanlık kurulacak”
CHP Bolu İl Başkanlığı’nın düzenlediği yeni anayasaya karşı ayağa kalk ve hayır de eyleminde CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal’da katıldı. Sarıbal yeni anayasa üzerinden hanedanlık kurulacağını vurguladı.

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Haber: Erol Değirmenci
Eylemde yer alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal eylem sonrası meclisin yok edileceğini söyleyerek “Ortada bir anayasa değiştirme söz konusudur. Aslında mesele bir anayasa değiştirmek değildir. Bu ülkenin 140 yıllık devam eden parlamenter sistemini değiştirmektir. Yani aslında değişiklik meclis ve referandumdan geçmiş olursa ortada Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ait bir anayasa kalmayacaktır. Bu olayın tam karşılığı ise anayasayı ortadan kaldırmaktır. Artık bir parlamento olmayacaktır yani Türkiye Büyük Millet Meclisi diye bir kavram olmayacaktır. Değerli Bolulular 15 Temmuz gecesi Fettullahçı Terör Örgütü olarak adlandırılan terör örgütü F – 16 uçakları ile yıkamadıkları meclisi, iktidar partisi bu anayasa değişikliği meselesi üzerinden, içini boşaltarak felsefesini bitirerek meclisimizi yok edecektir” dedi.
“DİKTATÖRYEL YÖNETİM GELECEK”
Sarıbal, yeni anayasanın referandum ve meclisten geçmesi durumunda diktatöryel yönetimin geleceğini söyledi ve şu şekilde ekledi “Peki ne gelecek yerine? Adı tek adam iktidarı. Dünya’da daha önce eşi benzeri görülmemiş bir yönetim sistemi. Yani istediği bakanlığı kuracak, istediği bakanlığı fesih edecek, istediği muhtarı atayacak. Yasama yürütme karar verme organları tek elde toplayan bir hegomanya. Bunun karşılığı ise dünyada diktatöryel yönetim ya da tek adam yönetimi. Evet bu gün biz buradayız, topluma seslenip ayağa kalk dedik. Değerli halkımız bilin ki doğduğunuz günden yaşamınıza kadar bütün yaşamımızı ve geleceğimizi etkileyecek çok önemli değişiklikler yapılıyor. Bu gün ülkemizin yaşam standartlarını, ekonomisini, eğitimini etkileyecek çok önemli etkinlikler yapılıyor. Enflasyonundan tutun hayat pahalılığına kadar politik ve siyasi hayatı da etkilendiren önemli değişiklikler yapılıyor. Dünya’da böyle bir yetki bana bize size kime verilirse verilsin sonu diktatörlüktü”
“HALKIN ÖNCELİĞİ DEĞİL”
Sarıbal, son olarak yeni anayasanın halkın önceliği olmadığını söyleyerek “Ülkemizde bunca önemli olay yaşanırken, bunca terör örgütü kol gezerken ve halkın yaşam güvencesi yokken ne yazık ki bir anayasa değişikliğine gidiyoruz. Toplumun önceliği değil. Yine dolar almış başına giderken, ülkenin insanı yoksullaşırken anayasa değişikliğine gidiyoruz. Ne için bir adamın hanedanlık kurması için yapıyoruz. Bunca yolsuzluk, hırsızlık yapılırken kimseye hesap vermemesi için. Ailesinin yandaşlarının saltanatını sürdürebilmesi için. Kısaca biz bütün bu olumsuzluklara hayır diyoruz. Hayırlı bir iş için hayır diyoruz. Çünkü biz 7 yüz 80 bin kilometre karelik bir alanda eşit yaşamak istiyoruz. Biliyoruz ki bu topraklarda hepimize yetecek ekmek var. Bu hayatı insan gibi yaşamak istiyoruz. Faşizme karşı omuz omuza durarak gelecek olan diktatör rejime hayır diyoruz” ifadelerini kullandı.

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