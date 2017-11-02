Hasan ve Ertuğrul eski takımlarına karşı

TFF1. Ligin 11. Haftasında Boluspor ile Samsunspor arasında oynanacak lig maçında Hasan Hatipoğlu ve Ertuğrul Taşkıran eski takımlarına karşı forma giyecekler.

Haber: Gökhan Aksoy

Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak maçta Samsunspor’ludefans oyuncu Hasan Hatipoğlu ve Boluspor’lu kaleci Ertuğrul Taşkıran eski takımlarına karşı forma giyecek.

BOLU FORMASIYLA 18 MAÇ

Bu yaz transfer sezonunda Sivasspor’dan, Samsunspor’a transfer olan Hasan Hatipoğlu iki sezon önce Boluspor forması giymişti. Hatipoğlu 2015-2016 sezonunda Bolusporda forma giymişti. 1 sezon boyunca Hasan Hatipoğlu, Boluspor formasıyla Ziraat Kupasında 3, ligde 15 maç olmak üzere 18 maça çıktı. Hatipoğlu, Bolus formasıyla çıktığı 18 maçta 2 kere rakip kaleyi havalandırmıştı. Hasan Hatipoğlu teknik direktör Engin İpekoğlu’nun maçta görev vermesi halinde Boluspor’a karşı mücadele edecek.

Eski takımına karşı kalede

Bu sezon Fenerbahçe’den transfer edilen Ertuğrul Taşkıran 6 sezon önce Samsunspor’da forma giymişti. Boluspor’un kalecisi Taşkıran 2011-2012 sezonunda Samsunspor’un formasını giyerek Süper Ligde mücadele vermişti. Taşkıran 1 sezon boyunca Ziraat Türkiye Kupasında 1, Süper Ligde 27 maç olmak üzere 28 kez Samsunspor’un kalesini korudu. Bu haftaki oynanacak maçta Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar’ın maçta şans vermesi alinde eski takımına karşı Bolu kalesini koruyacak.