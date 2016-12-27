Hasret 35 gün sürecek!..

TFF 1.Lig ilk yarı sona ererken Boluspor taraftarlarının yaklaşık 35 gün sürecek olan hasreti de başladı. Kırmızı-beyazlı takım tam 5 hafta sonra seyircisiyle buluşacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Lige verilen 3 haftalık arayla birlikte Boluspor takımı ilk maçını 15 Ocak’ta Manisaspor ile deplasmanda oynayacak. Kırmızı-beyazlılar ikinci yarının startının Manisaspor maçı ile verdikten sonra 18.hafta da ise bu kez Sivasspor deplasmanına çıkacak. Boluspor ligde yeni yılda iç sahadaki ilk maçını Elazığspor ile Ocak ayının son haftasında oynayacak. 27-29 Ocak tarihleri arasında oynanacak olan Elazığspor maçıyla birlikte taraftarlarıyla yeniden buluşacak olan Boluspor yaklaşık 35 gün sonra Bolu Atatürk Stadyumu’nun çimlerine çıkacak. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 5.hafta programı halen açıklanmadı.