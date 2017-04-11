HAYAT BOYU ÖĞRENMEK

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

İnsan aklı yaşamının mutluluğu ve güzelliğini geliştirmek için kurgulanmış gibi. Öğren ve öğret!

Öğrenmek; doğumla başlayıp ölüme kadar devam ediyor. Gelişen teknolojiler sonucu insanların kullanımına sunulan yeni ürünlerin teknik özelliklerini bilebilmek amaçlı zorunlu öğrenmektir.

Öğrenmek; gelecekte arzu edilen hedefe ulaşabilmek için Ana okulundan başlayan bir eğitim sürecinde sona ulaşma kararlılığını sonlandırmaktır.

Bir başka öğrenmekte, içinde bulunulan olumsuz koşullar nedeniyle herhangi bir meslekte becerisi olmayanların kısa süreli kurslarla beceri sahibi olmasıdır. Her ne sebeple olursa olsun bireyin kendi ayakları üzerinde durabilmelerini zorlayan öğrenmek arzusudur.

Sanayinin gelişmediği dönemlerde usta çırak ilişkileriyle meslek öğrenilirken günümüzde, Halk Eğitimi Toplum kalkınması adıyla isteğe göre kısa süreli kurslar açılmaktadır. Öğrenmek ve öğretmek işlevi yerine getirilmektedir. Eğitimden tarıma, sağlıktan el sanatlarına, biçki dikiş nakıştan yemeğe ve kamu yönetimine hemen her alanda kurslar açılmaktadır. İş-kur işbirliğinde sanayide istihdam amaçlı da kurslar açılmaktadır.

30 Mart 2017 Perşembe günü İzzet Baysal Abant Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yapılan toplantıda;

2016-2017 öğretim yılı ilk yarıyılı değerlendirilmesinden sonra yapılan faaliyetlerin geniş kapsamlı bir sunumla bilgilendirmesi yapıldı. Kursiyer sayısının yüksekliği sanki yeniliklere ya da ihtiyaçlara karşı olan ilgiydi.