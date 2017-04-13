“Haydi Bolu sandık başına! Güçlü Türkiye için EVET demeye”

16 Nisan’da Anayasa değişikliği halk oylaması için millet sandığa gidecek ve kararını verecek. Haftalardır sahada referandum çalışmalarını sürdürerek vatandaşa referandumda neden ‘EVET’ oyu kullanılması gerektiğini anlatan İl Genel Meclisi Başkanı Yaşar Y

Haber: BMA

AK Parti Teşkilatları haftalardır süren referandum çalışmalarını tamamladı. Kapı kapı gezerek sıkılmadık el bırakmayan, İl Genel Meclis Üyeleriyle birlikte ilçe ve mahalle ziyaretlerinin yanı sıra köy gezileri de gerçekleştiren İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer vatandaşları güçlü Türkiye için EVET demeye çağırdı.

“TEK ADAM ELEŞTİRİLERİ ALGI YÖNETİMİDİR”

Cumhurbaşkanlığı sisteminin tek adam rejimine yol açacağı eleştirilerinin tamamen bir algı yönetiminden ibaret olduğunu belirten Yüceer, “Teklifin maddelerine bakıldığında, şu anda vatana ihanet dışında soruşturulamayan bir Cumhurbaşkanı vardır. Bu değişiklikle TBMM, Cumhurbaşkanını, yardımcılarını ve bakanları görevleri ile ilgili soruşturabilecektir. Milletvekilleri, yürütmeyi, meclis araştırması, genel görüşme ve soru önergeleri ile denetleyebilecektir. Kanunları yapmak, bütçeyi onaylamak Meclisin yetkilerindendir” diye konuştu.

“DAHA GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE’NİN KAPILARI, MİLLETİN KARARIYLA AÇILACAK”

16 Nisan akşamı daha güçlü bir Türkiye’nin kapılarının milletin kararıyla açılacağını sözlerine ekleyen Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, “Biz ayrıştıran değil hep birleştiren olduk, 80 milyonu kardeş bildik. Şimdi ülke olarak tarihi bir değişimin arifesindeyiz. 16 Nisan’da aydınlık Türkiye’nin kapıları milletimizin desteğiyle ardına kadar açılacaktır. Biz daha büyük Türkiye diyoruz, biz daha güçlü bir ülke istiyoruz, bazıları ise Türkiye yerinde saysın diyor. Ama milletimiz daha büyük, daha güçlü Türkiye istiyor. Bu nedenle 16 Nisan’da EVET diyecektir. Bu EVET ile gelecek olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile güçlü yönetim, güçlü Türkiye sağlanacaktır” ifadelerini kullandı.

“TÜM TEŞKİLAT MENSUPLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Yaşar Yüceer açıklamalarında son olarak referandum çalışmaları boyunca gece gündüz demeden fedakarca çalışan, başta AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay olmak üzere, Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü’ye, tüm Belediye Başkanlarına, meclis üyelerine, gençlik kolları ve kadın kolları başkan ve üyeleri ile AK Parti teşkilatlarının bütün mensuplarına teşekkür etti.