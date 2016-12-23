Haydi bu sese kulak verin..

Boluspor Taraftar Grupları Yeni Malatyaspor maçı öncesinde kırmızı-beyazlı taraftarları Bolu Atatürk Stadyumu’na davet etti.

Haber: Uğur BALABAN

Taraftar gruplarından yapılan açıklama şöyle: “Teknik Direktörümüz Fuat Çapa; Cumartesi günü çok önemli bir karşılaşma oynayacağız. Ümit ediyorum tribünler o maçta da aynı şekilde olur ki o heyecanı hem biz hemde futbolcularımız yaşasın. Demek ki Boluspor tribünleri doldurabiliyor. Boluspor oynadığı için tribünler dolsun. Çünkü bu bizi daha çok mutlu eder. Biz taraftarımızı her zaman yanımızda istiyoruz. Sadece bu tür karşılaşmalarda değil. Bundan 10 hafta öncede söylemiştim. Eğer bir yere gideceksek birlikte gitmemiz lazım. Burada herkese ihtiyacımız var. Herkes elini taşın altına koymak zorunda. İnşallah bizi Cumartesi günü mahçup etmezler." HAYDİ BOLU BU SENE KULAK VER. ŞAMPİYONLUĞA GİDEN YOLDA BU ÖNEMLİ MAÇTA TRİBÜNE GEL TAKIMINA VE ŞEHRİNE SAHİP ÇIK. UNUTMA SEN YOKSAN BİR EKSİĞİZ...”