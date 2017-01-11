Hayvan dostu

Kötü hava koşulları nedeniyle zor durumda olan sokak hayvanlarına Göynük Belediyesi sahip çıktı. Belediye veterinerlik biriminin özel çalışması sonucu sokak hayvanlarının açlık problemi yaşamaması sağlandı.

Haber; Gökhan AKSOY

Belirli aralıklarla sokak hayvanları için Göynük Belediyesince hazırlanan beslenme alanlarına ve sokak hayvanlarının en yoğun olduğu noktalara bırakılan yiyecekler ile sokak hayvanlarının açlık çekmesi önleniyor. Durumu sağlıksız görünen sokak hayvanlarına müdahale eden Göynük Belediyesi veterinerlik hizmetleri biriminin elemanları hasta hayvanları da tedavi ediyor. Belediyenin sokak hayvanlarının kış mevsimini rahat bir şekilde geçirmeleri için hayata geçirdiği bu proje soğuk kış mevsimi süresince de devam edecek.

Konuya ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, “ilçemizde bulunan sokak hayvanlarının refahı için başlattığımız projeyle onlarında birere can taşıdığının bilinciyle hareket ediyoruz. Görev alan personele teşekkür ediyorum” dedi.