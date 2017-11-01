 eryaman escort , ankara escort bayan, escort ankara, bursa escort - ankara escort
  • BIST 110.816
  • Altın 155,676
  • Dolar 3,7935
  • Euro 4,4220
  • Bolu 1 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -4 °C

Hedef Galibiyet

»
Hedef Galibiyet
TFF 1. Lig’de 10 hafta geride kalırken bir türlü istediği sonuçları alamayan ve 4 haftadır yenilen Boluspor, evinden Samsunspor yenerek mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

Haber: Gökhan Aksoy

Lig geride kalan 10 haftada aldığı 2 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 15’nci sırada bulunan Boluspor, Samsunspor’u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Bu kapsamda kırmızı beyazlılar kendi tesislerinde ara vermenden Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma çalışması ile antrenmana başladı. Daha sonra dar alan çalışması ile devam eden antrenman, 5'e 5 oyun ve stretching ile sona erdi. Boluspor, Samsunspor ile 5 Ekim Pazar günü saat 13:00’da Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak.

 

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bolulu sporcularımız Ak Sarayda31 Ekim 2017 Salı 10:45
  • Büyükelçilikte Bolu rüzgarı31 Ekim 2017 Salı 10:44
  • İşte Boluspor sevgisi31 Ekim 2017 Salı 10:44
  • Kazanmak için oynadık31 Ekim 2017 Salı 10:43
  • Oyundan ziyade kazanmak önemliydi31 Ekim 2017 Salı 10:42
  • Şampiyonun adı Bilim Okulları31 Ekim 2017 Salı 10:41
  • Nereye?31 Ekim 2017 Salı 10:38
  • Hoca değişti takım değişmedi30 Ekim 2017 Pazartesi 19:06
  • Samsun evinde farklı kazandı30 Ekim 2017 Pazartesi 09:38
  • Bornova’Bağlantıda sessizlik bozulmadı30 Ekim 2017 Pazartesi 09:37
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim