Hedef Galibiyet

TFF 1. Lig’de 10 hafta geride kalırken bir türlü istediği sonuçları alamayan ve 4 haftadır yenilen Boluspor, evinden Samsunspor yenerek mağlubiyet serisine son vermek istiyor.

Haber: Gökhan Aksoy

Lig geride kalan 10 haftada aldığı 2 galibiyet 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle topladığı 8 puanla 15’nci sırada bulunan Boluspor, Samsunspor’u yenerek çıkışa geçmek istiyor. Bu kapsamda kırmızı beyazlılar kendi tesislerinde ara vermenden Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Çaykur Rizespor karşılaşmasında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma çalışması ile antrenmana başladı. Daha sonra dar alan çalışması ile devam eden antrenman, 5'e 5 oyun ve stretching ile sona erdi. Boluspor, Samsunspor ile 5 Ekim Pazar günü saat 13:00’da Bolu Atatürk Stadyumunda karşılaşacak.