TFF 1.lig ekiplerinden Samsunspor takımının Kulüp Başkan Yardımcısı Rüştü Arabaoğlu ligin 11. Haftasında oynayacağı Boluspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

HABER: Gökhan Aksoy

Samsunspor Kulübü Başkan Yardımcısı Rüştü Araboğlu, TFF 1. Lig'de son haftalarda elde ettikleri puanların takıma öz güven kazandırdığını söyledi. Araboğlu, yaptığı açıklamada, ligin 10. haftasında konuk ettikleri Gaziantepspor karşısında, Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda ilk galibiyetin sevincini yaşadıklarını ifade etti. Teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde çıkışa geçtiklerini belirten Araboğlu, "Son oynadığımız 2 deplasman maçından da puanla dönmeyi başardık. Yeni stadyumumuzda da ilk galibiyetimizi güzel futbol ile aldık. Bu iyi bir çıkış oldu." dedi. Araboğlu, 5 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacakları Boluspor maçına da değinerek şunları dile getirdi: "Boluspor'u deplasmanda yendiğimiz takdirde sezon başında koyduğumuz hedefe biraz daha yaklaşmış olacağız. Takımın artık kendine güveni geldi. Bundan sonra da iç ve dış sahalarda galibiyetler almamız işten bile değil. Sezon başından bu yana sakatlıklar nedeniyle oyun kurgusunda sıkıntılar yaşadık ama şu anda Muhammed Larbi dışında sakatımız artık yok."