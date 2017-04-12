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Hentbol hakemlik kursu açılıyor

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Hentbol hakemlik kursu açılıyor
İlimizde 28-29-30 Nisan tarihlerinde ilimizde Hentbol Aday Hakem Kursu açılacak. Hakemlik kursu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Karaçayır Spor Salonu’nun seminer salonunda gerçekleşecek.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Müracaatlar Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne dilekçe ile yapılacak. Kursa başvurular için M.Bahittin Gülgör (0532 7265290) ve Ümit Yıldırım’a (05036 3246099) ulaşılabilecek. Kursa başvuru koşulları şöyle:

1-TC vatandaşı olmak.

2-En az lise veya dengi okul öğrencisi olmak.

3-16 yaşından küçük, 25 yaşından büyük olmamak.

4-Sağlık durumunun hakemlik yapmaya elverişli olduğunu doktor raporu ile belgelemiş olmak.

5-Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak.

6-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ya da Federasyon tarafından 6 ay veya daha fazla ceza almamış olmak.

7-Nüfus Cüzdan fotokopisi, 4 adet fotoğraf.

8-Kurs ücreti olarak 20 TL ödenmesi.

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