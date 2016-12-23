Hentbol takımlarımız iç sahada

Erkekler ve Bayanlar Hentbol 2.Liginde ilimizi temsil eden takımlarımız 5.hafta maçlarını hafta sonunda Bolu'da oynayacak.

Haber: Uğur Balaban

Temsilcilerimizden Bolu Belediyespor Bayan Takımı Urla Gençlik, Sebenspor Erkek takımı ise Karabük Gençlik takımını konuk edecek. Liglerde haftanın programı şöyle:

Bayanlar 2. Lig A Grubu

5.Hafta

24 Aralık Cumartesi

13:00 Gazi Gençlik-1970 Vefa Gençlik

13:00 Kastamonu Gençlik-Yalova Gençlik

15:00 Altay-Sarayköyspor

15.00: Bolu Belediyespor-Urla Gençlik

Erkekler 2.Lig A Grubu

24 Aralık Cumartesi

12:00 Bahçelievler Belediyesi-Altay

17.00: Karabağlar Atatürk TML-Yalova Belediyesi

17.30: Sebenspor-Karabük Gençlik

25 Aralık Pazar

12:30 İstanbul Üniv-Aydın PTT