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Hentbolde ezdik geçtik

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Hentbolde ezdik geçtik
Erkekler ve Bayanlar Hentbol 2.Liginde ilimizi temsil eden takımlarımız 5.hafta maçlarını hafta sonunda Bolu'da oynarken 2'de 2 yaptı.

Haber: Uğur BALABAN

Temsilcilerimizden Bolu Belediyespor Bayan Takımı Urla Gençlik, Sebenspor Erkek takımı ise Karabük Gençlik takımını konuk etti. Günün ilk maçında Bolu Belediyespor Urla Gençlik ile karşılaştı. Maçın ilk yarısını 16-7 önde kapatan temsilcimiz mücadeleden 26-16 üstün ayrılmayı başardı. Temsilcimiz haftasonunda Kastamonu Gençlikspor'u ağırlayacak.

Sebenspor fark attı!..

Temsilcimiz Sebenspor Erkek Hentbol Takımı ise yine sahasında oynadığı maçta Karabük Gençlikspor'u rahat bir oyunun ardından 25-15 yenerek kötü gidişe son verdi. Temsilcimiz 6.haftada Bahçelievler Belediyesi'ne konuk olacak.

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