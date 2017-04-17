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“Hep ders aldığımız için başarı elde ettik”

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“Hep ders aldığımız için başarı elde ettik”
Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, referandum sonrasında Ak Parti Bolu İl Başkanlığı’da gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında, Pazar günü tüm dünyaya demokrasi dersi verildiğini ifade etti.

HABER: ERDAL TANRIVERDİ

Pazar günü gerçekleştirilen Anayasa Değişikliği Halkoylaması sonrasında, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Ak Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay ve üyelerin katıldığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, seçim sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada, Pazar günü milletin konuştuğunu ve herkesin sustuğunu belirterek, “Milletin kararı neticesinde herkes susmak zorunda. Demokrasi budur. Ülkemizde yüzde 85’in üzerinde bir katılım oldu. Bu katılımı gelişmiş ülkelerde bekleyemezsiniz. Demokrasi açısından bize ders verenler bu dersi önce kendileri almalılardır” dedi.

Bolu’nun, Türkiye’de başarı elde ettiğini ve bütün ilçeleriyle birlikte evet kararı alan bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Yılmaz, “Referandum sonucuna kazanan kaybeden diye bakmamak lazım. Kazanan Türkiye’dir. Evet diyen de hayır diyen de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Kanaatlerini bu şekilde belirtmişlerdir. Bu yüzden saygı duymak zorundayız. Olaysız olarak seçimlerin bitmiş olması da demokratikleşme açısından dünyaya verilen bir derstir. Bizim Türkiye olarak bir yanlışımız vardır. Türkiye’de herkes başkasına ders vermek ister. Kendisi ders almayı sevmez. Biz Ak Parti olarak hep ders aldığımız için bu başarıları elde etmişizdir” şeklinde konuştu.

Açıklamasının sonunda Başkan Yılmaz, matematiksel hesaplar yapmanın yanlış olacağını belirterek şunları söyledi:

“Bu seçimler Tayyip beye karşı sevgi ve nefrete dönüştürülmüş seçimlerden ibarettir. Buradan şu görülmelidir; demek ki uzlaşı yapılabilirse herkes Cumhurbaşkanı olabilir. Zaten bu sistemin de asıl amacı uzlaşmaya yönelik yapılaşmanın oluşmasıdır. Bugüne kadar hep birbirimizi suçladık ve dalaştık. Hiç koklaşıp, konuşmayı tercih etmedik. Bu seçim inşallah buna da vesile olacaktır. Milletimize hayırlı olsun.”

 

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