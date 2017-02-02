Her Durumda Şükretmek

Nizamettin YILDIRIM / ÖNERİ

Ülkemizde yaş ortalaması 75 yaş civarı.

Bir de bu yaşı dolduramayan daha erken yaşta ölenler var ki, ona da ecel deyip geçiyoruz.

Geçenlerde bir arkadaşımın cenazesine katıldım. Kendisi kanser hastasıydı 50 li yaşlardaydı.

Allah rahmet eylesin.

Düğünler, bayramlar ve cenazeler eski arkadaşların özellikle de sık görüşemeyen arkadaşların buluştukları ortamlardır.

Bu arkadaşımızın cenazesinde de pek çok arkadaşla görüştük sohbet ettik. Enteresan karşılaşmalar oluyor, şöyle ki;

Caminin önüne geldiğimde 4-5 okul arkadaşım (Bolu Eğitim Enstitüsü) sohbet halindeydi. Selam verdim, birisiyle okuldan sonra ilk defa karşılaşıyoruz. Ben onu tanıdım ama o beni tanıyamadı. Kendisini tanıttı, bunlar benim okul arkadaşlarım dedi.

Ben de, benim de okul arkadaşlarım dedim.

Şaşırdı, sen kimsin dedi.

Adımı söyledikten sonra ilk tanıştığımız yıllara kadar gittik. Beraber parasız yatılı ortaokulu sınavlarına girmişiz onları hatırlıyordu.

Sohbet koyulaştı, sağlık sıhhatten açıldı, yaşımız da ilerliyor herkeste ufak tefek rahatsızlıklar başlamıştı.

Gruptaki bir arkadaşımıza sordum sıhhatin nasıl diye. Çok şükür parkinsonum dedi.

Bu cevap oradakileri hem şaşırttı hem de bir anda herkesin ilgisini çekti. Kısa bir sessizlikten sonra, niye şaşkın şaşkın bakıyorsunuz dedi.

Hepinizin bildiğini düşündüğüm beyinle ilgili üç tane hastalık var dedi. Kanser, Alzeymır ve Parkinson.

Birincisi kesin ölümle sonuçlanıyor, ikincisi yaşayan ölü, üçüncüsüne eğer sabredersem günahlarıma kefaret olur inşallah dedi.

Yine bir suskunluk, herkes onaylayarak başını salladı. Bakın şu anda bir arkadaşımızın cenazesindeyiz, kendisi kanserdi biz yaşlarda bu gün dünya hayatını tamamladı.

Sen dedi kaç yaşındasın?

55 dedim.

Eğer normal yaş seyrinde devam ederse ortalama ömür olan 75 yaş civarında ölürsün. Yani şunu demek istiyorum dedi. Normal şartlarda 20 yıllık ömrün kalmış ve bunu hiç bitmeyecekmiş gibi harcıyorsun.

Önemli olan şu fani dünyada iyilik adına bir şeyler bırakman.

Diyeceksin ki ne yapabilirim?

Herkes büyük şeyler yapmak zorunda değil, imkanı ölçüsünde bir şeyler yapabilir ama bir şeye herkes sahip, herkesin imkanı var.

Kötülük yapmamak.

Onun da büyük oranda göstergesi işte bu cenazelerdir.

Eğer namazını kılan büyük kalabalık, içinden gelerek, gür sesiyle, hocanın sorduğu nasıl bilirdiniz sorusuna, iyi biliriz, hakkınızı helal ediyor musunuz sorusuna, helal olsun diyorsa, yolculuğunuz iyi başlamıştır dedi.

Hepimiz sustuk kaldık.

Ezan okumaya başladı namaz için camiye girdik, adeta kendi namazımızı kılacak gibi.