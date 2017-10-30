Herkes çok beğendi

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Bolu Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü iş birliğiyle düzenlenen organizasyon kapsamında takımlar, Çakmaklar mevkiinde 80 dönümlük alanda hazırlanan parkurda mücadele etti.

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Türkiye Trial Şampiyonası'nın Bolu'da gerçekleştirilen 6. ayak yarışlarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Organizasyona katılan 5 takımın 10 aracında, toplam 40 sporcu yer aldı. Takımların parkurları tamamlaması ile 6. ayağın etapları sona erdi. Ekipler, hafta sonu iki gün boyunca parkurda etap mücadelesine katıldılar. 40 sporcunun katıldığı şampiyonada zorlu parkurlarda yarışan sporculara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Parkurun çevresinde bulunan yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar cep telefonlarıyla bol bol fotoğraf çekti. Yarışlara 3 takım arkadaşıyla katılan Fuat Bilgim, parkurun çok güzel olduğunu ifade ederek, "Çok fazla zorlukla karşılaşmadık. Böyle olması daha iyi. Bütün yarışmacılar yarışı bitirsin, süre olarak yarışalım" dedi.

Öte yandan yarışma sonuçları açıklandı. yapılan açıklamaya göre, birinciliği Adnan Ofluoğlu, Şenol Coşkun, Oğuz Kaan Öztürk ve Onur Uğur Özbek'ten oluşan AVC Osmanlı takımı, ikinciliği Seda Özkutlu, Şahhaydar Argaç, Ali Fuat Bilgin ve Mehmet Emir'den oluşan AYDOFF Trial ekibi, üçüncülüğü de Ender Altuntaş, Mehmet Özdemir, Ersin Yıldız ve Yasin Yıldız'ın yer aldığı TEMESİST takımı elde etti.

BOLOFF Kulübü Başkanı Burhan Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların çok iyi geçtiğini söyledi. Katılımcılara teşekkür eden Turan, "Türkiye Trial Şampiyonası'nın 6. ayağı Bolu'da sona erdi. Yapılan değerlendirme sonucunda ilk üçe giren takım ve sporcular belli oldu." dedi.

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