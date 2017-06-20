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Hırsızların hedefi okul kantini

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Hırsızların hedefi okul kantini
İlimiz İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Milli Egemenlik Ortaokulun arka bahçesinde bulunan kantinine gece hırsız girdi. Sabah olayı fark eden kantin işletmecisi polis ekiplerine haber verirken, hırsızlar az miktarda parayı çalarak kayıplara karıştı.

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Haber: EROL DEĞİRMENCİ

Olay, gece saatlerinde Bolu’nun İhsaniye Mahallesi Çeşme Sokak üzerinde bulunan Milli Egemenlik Ortaokulu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasının yanında kalan okulun arka bahçesinden atlayarak giren hırsızlar, okul kantinini hedef aldı. Hırsızlar öncelikle camı kırmayı deneyip sonrasında açık olan başka bir camdan içeri girmeyi başardılar. Girdikleri kantinden bir miktar para çalan hırsızlar işleri bittikten sonra kayıplara karıştılar. Ayrıca hırsızların daha önceden de bu kantini soymaya çalışması öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Sabah işletmesine gelen kantin işletmecisi parasının çalındığını fark ettikten sonra 155 Polis ekiplerine ihbarda bulundu.  Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerini bitirdikten sonra konu hakkında soruşturma başlattı.

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