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Holdinge şafakta FETÖ baskını

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Holdinge şafakta FETÖ baskını
Geçtiğimiz yıl kayyum atanan kaynak holding'e son dakika bylock operasyonu düzenlendi. Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan 1962 Bolu doğumlu. Özcan halen FETÖ üyesi olmak sebebiyle tutuklu bulunuyor

HABER:Semih Baykal

Kaynak Holding düzenlenen son dakika FETO operasyonunda çok sayıda kişinin tutuklandığı açıklandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi akabinde FETO'ya yönelik operasyonlar devam ederken, FETO'nun mali kolu olarak bilinen Kaynak Holding'e de zaman zaman dalgalanmalar ile operasyon düzenlenmekteydi. İtirafçıların açıklamaları akabinde Kaynak Holding'e yönelik BYLOCK operasyonu düzenlendi. Son dakika Kaynak Holding operasyonu kapsamında gözaltına alınan 59 kişinin sorgusu tamamlandı. Hakim 42'sinin tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 9'u adli kontrol tedbirleri kapsamında olmak üzere 17 şüphelinin de serbest bırakılmasına hükmetti.

 

KAYNAK HOLDİNG KİMİN?

Holdin’in yönetim kurulu başkanı Mustafa Özcan 1962 yılında Bolu'da doğdu. Çocukluğunda Arapça ve İslami ilimler öğrenen Mustafa Özcan, öğrencilik yıllarında çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Almanya’nın Kiel şehrinde ailesinin yanında ikamet etti. Üniversite eğitimini sonra Kahire el-Ezher Üniversitesinde yaptı.

1982 yılında Türkiye’ye dönen Mustafa Özcan’ın Zafer, Girişim, İslam Dergisi, Kodaya Ed-Düveliyye gibi yerli ve yabancı yayınlarda makaleleri yayınlandı. Milli Gazete, Zaman, Yeni Şafak, ve Yeni Asya gazetelerinde dış haberler servisini yönetti. Çeşitli araştırma kitapları kaleme alan Mustafa Özcan evli ve dört çocuk babasıdır.

 

KAYNAK HOLDİNG ŞİRKETLERİ

Bünyesinde 8 bin 53 çalışan bulunan Kaynak Holding çatısı altında pek çok şirket ve marka yer alıyor. Kaynak Holding dahilindeki 19 firma yayıncılık, perakende, dağıtım, basım, kağıt, medya ile sürdürmüş, bilişim, eğitim araçları, kırtasiye, eğitici oyuncak, okul kıyafetleri, turizm, kargo, lojistik, gıdasektörlerinde faliyet gösteriyor.

Kaynak Kültür Yayın Grubu, Zambak Okul Yayın Grubu, Sürat Sınavlara Hazırlık Yayın Grubu, Kaynak Telif Ajansı, NT Mağazaları, Gökkuşağı, Çağlayan Matbaası, Kaynak Kağıt, Kaynak Medya, Sürat teknoloji, Sürat Eğitim Araçları, Alfa, PAL, Inspire, Nüanstur, Sürattur, Sürat Kargo, Sürat Lojistik, Bereket Yemek, İtina Toptan Gıda, İtina Et ve Süt Ürünleri firmaları Kaynak Holding çatısına dahildir. Bunların yanında Kaynak Vakfı ve Kaynakder dernekleri bulunmaktadır.

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