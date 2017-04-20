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Hüseyin Eroğlu: 'Tüm maçları kazanmaya adayız'

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Hüseyin Eroğlu: 'Tüm maçları kazanmaya adayız'
Altınordu'nun Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Gerçek kimliğimiz ile devam ettirebilirsek bütün maçları kazanmaya adayız." dedi.

Haber: Barış Güzeltürk

TFF 1. Lig'de Boluspor’u 2­0 mağlup eden Altınordu'nun teknik direktörü Hüseyin Eroğlu,

"Gerçek kimliğimiz ile devam ettirebilirsek bütün maçları kazanmaya adayız." dedi. Eroğlu,

maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son haftalarda ligin formda ekiplerinden, oynadığı

futbolu skora yansıtan bir takımla karşılaştıklarını belirtti.

Son iki haftada oynadıkları maçları kazandıklarını hatırlatan Hüseyin Eroğlu, oyuncuların kendi

kimliklerini sahaya yansıtmaya başladıklarını ve skorla beraber takımın öz güveninin arttığını

vurguladı.

Boluspor maçında 6 tane genç futbolcuyla sahaya çıktıklarını belirten Eroğlu, "Futbolun

doğrularını fiziksel ve taktiksel anlamda yapabiliyorsa her futbolcum her an oynayabilecek

durumdadır." diye konuştu.

Eroğlu, maça iyi başlamadıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“Sonradan oyun kontrolümüze geçti. Tempoyu yükselttiğimizde rakibin buna karşılık

veremeyeceğini biliyorduk. Topa sahip olarak da rakibin dengesini bozmaya çalıştık. Golü

bulduktan sonra oyun tamamıyla bize geçti. Hak ettiğimiz bir galibiyet diye söyleyebilirim. 3'te 3

oldu belki 2 yıl önce böyle bir başlangıçta da yine aynı konuşmayı yapmıştım. Yine aynı şeyi

söyleyeceğim. Gerçek kimliğimiz ile devam ettirebilirsek bütün maçları kazanmaya adayız yeter

ki kendi futbolumuzu sahaya yansıtmaya çalışalım."

 

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