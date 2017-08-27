İhtiyaç sahiplerine bayram hediyesi

Gerede Belediyesi, mübarek Kurban Bayramı öncesi Geredeli bir işadamının verdiği emanetleri ihtiyaç sahipleri ile buluşturarak bayram öncesinde büyük sevinç yarattı.

Haber: BMA

Gerede Belediyesi kendine ait işyeri olan eski Milli Eğitim Binasında hayırsever Geredeli bir işadamı tarafından belediyeye verilen emanet ayakkabıları ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Gerede Belediyesi yaklaşık 2500 çift ayakkabıyı ihtiyaç sahipleri vatandaşlara dağıtarak bayram öncesi büyük sevinç yarattı.

Yardım kapsamında öncelikle bayan ayakkabılarının dağıtımı gerçekleştirilirken, erkek ayakkabılarının dağıtımının da ilerleyen günlerde başlayacağı belirtildi. Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar yapılan yardıma ilişkin konuşmasında, “Mübarek Kurban Bayramına yaklaştığımız şu günlerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ayakkabı dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Ben hayır sahibi iş adamlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.