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İki ayda bakın kaç kişi tutuklandı

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İki ayda bakın kaç kişi tutuklandı
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki ayda 87 kişi yakalandı. Bu kişiler 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber: Erol Değirmenci
İl Eminyet Müdürlüğü 1 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli şuçlardan ülke genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan ve tutuklananların sayısını açıkladı.
47 ŞAHIS TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı; “ Müdürlüğümüz, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, 1 Eylül ile 30 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında adli makamlarca çeşitli suçlardan düzenlenen yakalama emirleri ile ülke genelinde aranmakta olan toplam 87 şahıs yakalanmış olup, sevk edildikleri adli makamlarca 47 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” Şeklinde  açıklama yapıldı.

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