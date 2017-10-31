Haber: Erol Değirmenci
İl Eminyet Müdürlüğü 1 Eylül-30 Ekim tarihleri arasında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli şuçlardan ülke genelinde aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda yakalanan ve tutuklananların sayısını açıkladı.
47 ŞAHIS TUTUKLANDI
Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili şu açıklama yapıldı; “ Müdürlüğümüz, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince, 1 Eylül ile 30 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kapsamında, haklarında adli makamlarca çeşitli suçlardan düzenlenen yakalama emirleri ile ülke genelinde aranmakta olan toplam 87 şahıs yakalanmış olup, sevk edildikleri adli makamlarca 47 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir” Şeklinde açıklama yapıldı.
- BIST 110.143
- Altın 155,627
- Dolar 3,8087
- Euro 4,4395
- Bolu 7 °C
- İstanbul 13 °C
- Ankara 8 °C
- İki ayda bakın kaç kişi tutuklandı
- Maktulün annesi katil zanlısını Zanlının ağabeyi maktulün annesini suçladı
- Ak Parti Dörtdivan’da bir araya geldi
- Sancak’tan Kazak polislere FETO/PDY eğitimi
- Hasta kadın feci şekilde can verdi
- SEDAŞ’TAN VERİMLİ ENERJİ İÇİN AİLELERE ÖDÜLLÜ YARIŞMA
- Eski rektöre mobing şoku
- Yumrukaya bu sefer kaybetti
- Gençlerimizden Rize galibiyeti
- Bolulu sporcularımız Ak Sarayda
- Büyükelçilikte Bolu rüzgarı
- İşte Boluspor sevgisi
- Kazanmak için oynadık
- Oyundan ziyade kazanmak önemliydi
- Şampiyonun adı Bilim Okulları
İki ayda bakın kaç kişi tutuklandı
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki ayda 87 kişi yakalandı. Bu kişiler 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber: Erol Değirmenci
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İki ayda bakın kaç kişi tutuklandıBolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son iki ayda 87 kişi yakalandı. Bu kişiler 47’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Maktulün annesi katil zanlısını Zanlının ağabeyi maktulün annesini suçladı10 ay önce Gerede ilçesinde sevgilisi olduğu iddia edilen Cihat Kaycı tarafından tek kurşunla öldürülen 18 yaşındaki Berfin Yıldız’ın annesi Zöhre Yıldız, zanlıyı suçlarken, Kaycı’nın ağabeyi ise anne Zöhre Yıldız’ı suçladı.
Ak Parti Dörtdivan’da bir araya geldiDörtdivan Halkının sabırsızlıkla beklediği hizmetlerin masaya yatırıldığı AK Partili Belediye Başkanları toplantısı Dörtdivan'da gerçekleştirildi.
Sancak’tan Kazak polislere FETO/PDY eğitimiBolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncay Sancak’a, önemli görev. Sancak, 10 günlüğüne Kazakistan’ın Kültürel Başkenti olan Almata’da Kazak Polislere Terör olaylarında kriz yönetimi ve FETÖ/PDY konusunda eğitim vermeye başladı.
Hasta kadın feci şekilde can verdiBolu'nun Mengen ilçesinde alzheimer hastası olduğu öğrenilen Ünzile Saygan (91), 3'üncü kattaki evinin penceresinden düşerek öldü.
Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim