İKİ EL BİR BAŞ İÇİN

Mustafa Namdar / -İzdüşüm-

Türkün makus talihi bir baş iradesinde toplanan millet yenmesini bildi. Koca bir imparatorluğu çıkmaza götüren nedenler, en ince ayrıntısına kadar milletin meclisinde tartışılarak adına, Cumhuriyet denen yeni bir devlet kuruldu. Etnik ve mezhep kökenli insanların ne olduğuna, nereden geldiğine bakılmadan, Yeni Türkiye Cumhuriyeti Sınırları içinde ay yıldızlı bayrağın altında toplananlara Türk Ulusunun bireyidir dendi.

Devrimşler yapıldı. Din devlet işleri ayrılacak. Latin harflerini içeren 29 harften oluşan alfabeyle okuma yazma kolaylaştırılırken, herkes kendi inancı doğrultusunda ibadetini yapmakta serbest olunca, zamanla iki başlı bir eğitim aldı başını yürüdü. Zaman oldu, Cumhuriyete karşı tepkiler başladı. İki başlı eğitim birbirini içten içe yok etme mücadelesine girdi. Eğitimde birlik "Tevhidi tedrisat" kaldırıldı.

Bir tarafta milli eğitim temel prensipleri, diğer tarafta çeşitli adlarla anılan cemiyetler adıyla din eğitimi. Aslında toplumun aydınlanmasını kolaylaştırma amaçlı eğitim, iki başlı olmuştu. Sanki bir ağacın kökünden türeyen iki dalda, iki ayrı meyve oluştu. Tadı başka, rengi başka, pazara ve pazarlamacı başka...

Milli Eğitimler Milli Savunmanın devlet elinden başka özel teşebbüsü olur mu? Olursa bugün içinde yaşadığımız kaos olur. Ayrılan alanlarda ayrı düşüncülerle yetiştirilen nesiller birbirini kucaklamak yerine, birbirini kucaklamak yerine, birbirini bıçaklamayı düşünüyor olacaklar.

İki el bir baş içinse, iki baş ne içindir? Onu da yaşanan olaylar söylüyor olmalı...