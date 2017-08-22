İl Özel İdareden Amatör’e büyük destek

Bolu İl Özel İdaresi 2017-2018 sezonu öncesinde Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyona malzeme yardımında bulundu.

Haber: Semih Baykal

Yeni sezon öncesi Karaçayır’da bulunan ASKF binasında Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tüm kulüp başkanları ve antrenörlerin katılımıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Federasyonu Bolu İl Temsilcisi Cemalettin Metin’in önceliğinde gerçekleştirilen toplantı da yeni sezonda belirlenen esasları açıkladı. Toplantı da Metin, İl Özel İdaresinin bu sezon kulüplere yaklaşık 53 Bin TL değerinde malzeme desteği yapılacağı söyledi. Metin, İl Özel İdaresinin kulüplere eşofman takımı, 20 tane idman yeleği, 20 tane tekmelik, 20 tane yağmurluk, 10 tane futbol topu vereceğini ifade etti. Malzemelerin yeni sezon öncesinde 15 Eylülde kulüplere dağıtılacağını söyleyen Metin, dağıtımları ya İl Özel İdaresinde ya da ASKF gerçekleşecek törenle yapılacağını duyurdu.