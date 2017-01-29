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İlaçta karaborsa iddialarına cevap verildi “İnsan sağlığı her şeyden önemlidir”

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İlaçta karaborsa iddialarına cevap verildi “İnsan sağlığı her şeyden önemlidir”
İlaçlara yapılacak olan zammın uygulanması öncesinde ‘ilaçta karaborsa’ iddialarına karşı Sakarya Eczacı Odası Bolu İl Temsilcisi Mehmet Aytaç Özer açıklamalarda bulundu.

 

 

İlaçlara yapılacak olan zammın uygulanması öncesinde ‘ilaçta karaborsa’ iddialarına karşı Sakarya Eczacı Odası Bolu İl Temsilcisi Mehmet Aytaç Özer açıklamalarda bulunarak, “sorunun ana kaynağı özellikle üretici firmaların ilaçları elinde tutarak piyasaya vermemesi ve bazı ticari depoların aldığı ilaçların kaydını girmeyerek eczanelere göndermemesidir” dedi.

 

HABER: FARUK ÇİDEM

 

Bolu’da geçtiğimiz günlerde ilaçlara gelecek zamdan dolayı eczanelerin ilaç bulamadığı ve müşterilerini de geri çevirdiği iddiasıyla ortaya atılan ‘karaborsa’ iddialarına karşı Sakarya Eczacı Odası Bolu İl Temsilcisi Mehmet Aytaç Özer ve Nevzat Ecza Deposu Müdürü Mürsel Uysal açıklamalarda bulundular.

Yaklaşık 13 bin kalem ilaçta yapılması planlanan düzenlemenin 20 Şubat tarihinde başlayacağının duyurulması ile birlikte çeşitli ilaçlar piyasada bulunamaz hale geldi. Konu ile ilgili açıklama yapan Mehmet Aytaç Özer, “İlaç zammı haberlerinden sonra özellikle son 1 hafta içerisinde, Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde hizmet veren eczanelerimizden bize gelen bildirimler doğrultusunda piyasaya sürümü yavaşlatılan ilaçların arasında; antibiyotikler, ağrı kesici ve analjezikler, öksürük şurupları, tansiyon ilaçları, astım ilaçları bulunmaktadır. Herhangi bir ilacı stok yaparak çalışma imkânı bulunmayan eczacılarımız da hastaları ne yazık ki "ilaç elimizde yok" diyerek elleri boş geri göndermek zorunda kalmaktadırlar. Ancak sonuçta ilacı hastaya ulaştıramayan eczacı olduğu için hastalarla eczacılarımız yine de karşı karşıya kalmaktadır. Oysa Hipokrat yemini etmiş ve kamu hizmeti veren bir eczacının hastası ile cebi arasında tercih yapması söz konusu dahi olamaz” dedi.

 

“KİMSENİN HASTALARI İLAÇSIZ BIRAKMA LÜKSÜ YOKTUR”

 

Şunu çok net belirtmeliyiz ki; ne ilaç üreticilerinin, ne de özel depoların, kimsenin hastalarımızı ilaçsız bırakmaya hakkı yoktur. Eczaneye ilaç tedariği zincirini kesintiye uğratanlar bilmelidir ki, ilaçların yüzde 90'ı reçete ile ve sosyal güvenceli hastaya verilmektedir, bu ilaçları 20 Şubat'tan sonra hastaya verme gibi bir ihtimal yoktur, ilaç, talep elastikiyeti olan bir ürün değildir. Hasta ilacımı 20 Şubat'tan sonra alayım demeyecektir.

Bizler, her sene başında yapılacak bu uygulama sonucunda hastalarımızın sürekli mağdur olmaması için, yetkilileri sabit Euro kurunun fiyatlara açıklandıktan hemen sonra yansıtılması konusunda uyarmak istiyoruz.

Biz de bulunamayan ilaçlarla ilgili bildirim yapılması konusunda web sayfamıza bildirim butonu koyduk ve buradan çıkacak raporları TİTCK ile paylaşacağız. Sürecin düzelmesi için biz gereken yazışmaları yaptık. Bu aşmada TİTCK, 'İlaç Takip Sistemi' aracılığı ile bu sorunu gözlemleyebilir ve çözüm getirebilir.

 

“İlaç karaborsaya düşemez”

 

İlaçların karaborsaya düşme ihtimalinin olmadığını belirten Nevzat Ecza Deposu Bolu Müdürü Mürsel Uysal ise konuyla ilgili açıklamasında, “ilaçların üzerinde ki barkodlar sayesinde bir ilaç üreticinin elinden çıkıp son kullanıcıya gidene kadar nerede olduğu tespit edilebiliyor. Bu yüzden eğer üretici elinden ilacı çıkardıysa ecza depoları da eczaneler de ilaç yok diyemez. Bazı durumlarda üreticiden kaynaklı ilaçlara ulaşılamadığı oluyor. Üretici firmalar hangi bölgenin ne kadar ilaç isteyebileceğine dair istatistiki raporlar tutuyorlar ve ona göre üretim yapıyorlar. Eğer normalin üstünde ilaç talebi olursa üretici de sorun yaşıyor ve bu ilaçları sağlayamıyor. Ecza depoları ticari işletmeler olduğu için elindeki ilacı satmamak gibi bir düşüncesi olamaz. İnsan sağlığı her şeyin önünde gelir” dedi.

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