İlahilerle Mest Etti

Ramazan Ayında Kent Meydanında gerçekleştirilen ilahi konserinde Hanifi Gökhan vardı

Haber:SILA TANRIVERDİ Ramazan Ayı’nın ruhuna ve anlamına uygun olarak, Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünce her akşam Kent Meydanında düzenlenen etkinlikler kapsamında ilahi sanatçısı Hanifi Gökhan söylediği ilahilerle yürekleri coşturdu. Ramazan Ayı’nda gerek aşevinde, gerek mahallelerde gerek ev iftarlarında vatandaşla bir arada olamaya özen gösteren Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, her akşam iftardan sonra Kent Meydanında da gerçekleştirilen kültürel ve sanatsal aktiviteleri de ihmal etmedi. Yılmaz ‘’Sanat ruhun gıdasıdır. Kent meydanında hava şartlarının müsait olduğu akşamlarda Ramazan Ayı’nın ruhuna uygun programlar gerçekleştirdik. İlahi konserleri, sema gösterileri; bunlardan bazıları. Mübarek Ramazan Ayı yılda bir kez yaşadığımız, maneviyatı dolu dolu tattığımız en güzel aydır. Bu etkinliklerde emeği geçen personelimi sanatçılarımızı tebrik ediyorum’’ dedi.