İlçe sayısı 5’e çıktı

Akşam saatlerinde Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeni ile şehrimizde 3 ilçede eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu. Gece geç saatlerde iki ilçede daha okullar tatil edildi.

Haber; Gökhan AKSOY

Olumsuz hava koşulları eğitim sistemini etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışından sonra şehrimizde fırtınanın etkili olması ile beraber valilik 3 ilçemizde eğitime 11.01.2017 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar vermişti. Gece geç saatlerde iki ilçede daha okulların bir gün süre ile tatil edilmesi kararı alındı. Valilik basın merkezinden yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeni ile ilimiz Kıbrıscık, Göynük, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan İlçelerimizde eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Eğitime ara verilen ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil oldu.