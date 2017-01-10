  • BIST 77.667
  • Altın 148,558
  • Dolar 3,8815
  • Euro 4,0792
  • Bolu 3 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -5 °C

İlçe sayısı 5’e çıktı

»
İlçe sayısı 5’e çıktı
Akşam saatlerinde Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeni ile şehrimizde 3 ilçede eğitime bir gün ara verildiği duyurulmuştu. Gece geç saatlerde iki ilçede daha okullar tatil edildi.

Haber; Gökhan AKSOY

Olumsuz hava koşulları eğitim sistemini etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışından sonra şehrimizde fırtınanın etkili olması ile beraber valilik 3 ilçemizde eğitime  11.01.2017 Çarşamba günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar vermişti. Gece geç saatlerde iki ilçede daha okulların bir gün süre ile tatil edilmesi kararı alındı. Valilik basın merkezinden yapılan açıklamada olumsuz hava şartları nedeni ile ilimiz Kıbrıscık, Göynük, Yeniçağa, Gerede ve Dörtdivan İlçelerimizde eğitim öğretim faaliyetlerine bir gün süre ile ara verildiği duyuruldu. Eğitime ara verilen ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil oldu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
    SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 10 kilometre araç kuyruğu oluştu11 Ocak 2017 Çarşamba 10:45
  • Örgüt propagandası yapan 12 öğrenci adliye’de11 Ocak 2017 Çarşamba 10:19
  • Dörtdivan’ın aslan timi iş başında11 Ocak 2017 Çarşamba 10:04
  • Allah’a emanet11 Ocak 2017 Çarşamba 09:42
  • Abat, MÜSİAD’ın yeni başkanı oldu11 Ocak 2017 Çarşamba 09:34
  • -11 Derece ölçüldü11 Ocak 2017 Çarşamba 06:42
  • Hayvan dostu11 Ocak 2017 Çarşamba 06:32
  • İlçe sayısı 5’e çıktı10 Ocak 2017 Salı 21:27
  • Bölge mahkemesi hayır dedi10 Ocak 2017 Salı 21:26
  • Lodos, Bolu'yu vurdu10 Ocak 2017 Salı 21:18
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim