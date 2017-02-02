  • BIST 87.394
  • Altın 146,142
  • Dolar 3,7389
  • Euro 4,0390
  • Bolu -6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -13 °C

İlk duruşma 6 Mart’ta

»
İlk duruşma 6 Mart’ta
​ FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Subay ve Astsubaylar hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurseven tarafından hazırlanan iddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 10 eski askeri personel hakkında hazırlanan iddianamede, ‘Anayasayı ihlal’ ve ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek Uyap’a kaydedildi.

 

İLK DURUŞMA 6 MART’TA

Başsavcı Mehmet Yurtseven tarafından, aralarında sözde ‘Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı’ olarak adı geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başyaveri olan eski Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in de bulunduğu meslekten ihraç edilen 10 askeri personel hakkında 70 sayfalık iddia name hazırlandı. Anayasanın 309/1 ve 314/2 maddeleri uyarınca ‘anayasayı ihlal’ ve ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yüzbaşı M.G, Üsteğmen M.G, Üsteğmen İ.A, Üsteğmen B.C, Üsteğmen V.S, Teğmen Ü.B. ve emekli Astsubay A.Ü. hakkında ilgili maddeler gereği "ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Talebi kabul eden Bolu Ağır Ceza Mahkemesi İlk duruşma tarihi olarak 6 Mart 2017’yi belirledi.

 

70 SAYFALIK İDDİANAME

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından hazırlanan ve Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianame 70 sayfadan oluşuyor. Sanıkların iddianamenin girişinde isimlerine yer verilirken, daha sonrası FETÖ/PDY terör örgütünün kuruluşunda, yayılışına ve son olarak darbe süreci hakkında detaylı bilgi veriliyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vezir Parmağı Protestosu02 Şubat 2017 Perşembe 13:24
  • Milletvekili Ercoşkun'un çağrısına Başbakan Yıldırım'dan "Evet" yanıtı02 Şubat 2017 Perşembe 13:07
  • İlk duruşma 6 Mart’ta02 Şubat 2017 Perşembe 11:50
  • Gölköy yaz kış hep aynı02 Şubat 2017 Perşembe 10:02
  • Halk otobüs kişisel gelişim eğitimi02 Şubat 2017 Perşembe 09:15
  • ​Çimentoya kazan kaldırdılar02 Şubat 2017 Perşembe 09:04
  • Dikkat Elektirik kesintisi02 Şubat 2017 Perşembe 07:15
  • VALİ BARUŞ’TAN ÇİMENTO A.Ş.Yİ ZİYARET02 Şubat 2017 Perşembe 07:04
  • Tarihi Eser Kaçakcılığı ve Define Avcıları na dikkat01 Şubat 2017 Çarşamba 22:02
  • Hayreddin-i Tokadi Türbesin’de yangın01 Şubat 2017 Çarşamba 21:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim