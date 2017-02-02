​ FETÖ/PDY kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanan Subay ve Astsubaylar hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurseven tarafından hazırlanan iddianame Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu 10 eski askeri personel hakkında hazırlanan iddianamede, ‘Anayasayı ihlal’ ve ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilerek Uyap’a kaydedildi.

İLK DURUŞMA 6 MART’TA

Başsavcı Mehmet Yurtseven tarafından, aralarında sözde ‘Bolu ve Düzce Sıkıyönetim Komutanı’ olarak adı geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün başyaveri olan eski Bolu 2. Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral İsmail Güneşer'in de bulunduğu meslekten ihraç edilen 10 askeri personel hakkında 70 sayfalık iddia name hazırlandı. Anayasanın 309/1 ve 314/2 maddeleri uyarınca ‘anayasayı ihlal’ ve ‘terör örgütüne üye olmak’ suçlamasıyla hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar Güneşer, Yarbay Veli Ceylan ve Yüzbaşı Nuri Kıyak ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Yüzbaşı M.G, Üsteğmen M.G, Üsteğmen İ.A, Üsteğmen B.C, Üsteğmen V.S, Teğmen Ü.B. ve emekli Astsubay A.Ü. hakkında ilgili maddeler gereği "ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Talebi kabul eden Bolu Ağır Ceza Mahkemesi İlk duruşma tarihi olarak 6 Mart 2017’yi belirledi.

70 SAYFALIK İDDİANAME

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yurtseven tarafından hazırlanan ve Bolu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianame 70 sayfadan oluşuyor. Sanıkların iddianamenin girişinde isimlerine yer verilirken, daha sonrası FETÖ/PDY terör örgütünün kuruluşunda, yayılışına ve son olarak darbe süreci hakkında detaylı bilgi veriliyor.