İlk yarının kralı Poepon

TFF 1.Lig'de 16 haftadan oluşan ilk yarı maratonu sona erdi. İlk yarının en golcü ismi Bolusporlu Poepon ve Balıkesirsporlu Bekamenga oldu. Boluspor-Yeni Malatyaspor maçı ise en çok gol olan maçlar içinde yer aldı.

Haber: Barış GÜZELTÜRK İşte enler... TFF 1. Lig'de 2016-2017 sezonunun 16 haftadan oluşan ilk bölümü, tamamlandı. Göztepe, 31 puanla ilk bölümü lider tamamlarken, 12 puanlı Manisaspor, 11 puanı bulunan Samsunspor ve 9 puana sahip Mersin İdmanyurdu, puan tablosunun son 3 basamağında yer alan takımlar oldu. Göztepe ilk yarıda oynadığı 16 karşılaşmadan 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi ilk 16 haftada rakip ağları 27 kez havalandırırken, kalesinde 16 gol gördü. İlk 16 haftada yaklaşık 360 golün atıldığı ligi Mersin İdmanyurdu 9 puanla son sırada tamamladı. İŞTE İLK YARININ ENLERİ: EN ÇOK GOL ATAN TAKIM: Eskişehirspor (29 gol) EN ÇOK GOL YİYEN TAKIM: Mersin İdmanyurdu (37 gol) EN AZ GOL ATAN TAKIM: Samsunspor (6 gol) EN AZ GOL YİYEN TAKIM: Şanlıurfaspor - Sivasspor (15 gol) EN ÇOK BERABERE KALAN TAKIM: Adana Demirspor (9 beraberlik) EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCULAR: Bekamenga (Balıkesirspor) Poepon (Boluspor) 11 gol EN GOLLÜ MAÇLAR: Eskişehirspor - Mersin İdmanyurdu : 6 - 0 Sivasspor - Mersin İdmanyurdu: 6 - 0 Balıkesirspor - Adana Demirspor : 4 - 2 Göztepe - Bandırmaspor : 3 - 3 Manisaspor - Eskişehirspor : 3 - 3 Boluspor - Evkur Yeni Malatyaspor : 1 - 5