İnkılâp Beşiktaşlılara konuk

Bayanlar Voleybol 2.Lig 4.Grupta ilimizi temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu Voleybol Takımı 9.haftada Pazar günü Başkent Beşiktaşlılar takımına konuk olacak.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Temsilcimiz geçtiğimiz hafta evinde Maliye Okulları Takımına 3-0 yenilmiş ve taraftarlarını bir kez daha üzmüştü. İnkılâp İlköğretim Okulu Pazar günü 9.maçında kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Başkent Beşiktaşlılar takımına konuk olacak. Mücadele 15.00'te Ankara Beştepe Salonu’nda oynanacak. Bu maç ilk yarının son maçı olacak. 2.yarı ise 6 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde 9. haftanın maç programı ise şekilde:

9.Hafta

24 Aralık Cumartesi

14.00: Karşıyaka-Halkbank

25 Aralık Pazar

13.00: Eryaman Gençlik-Maliye Okulları

13.00: Nilüfer A.E.And Lisesi-Hacettepe Üniv.

15.00: Başkent Beşiktaşlılar-İnkılap İ.Ö.O.

15.00: And.Üniversitesi-Tepebaşı Gençlik