İnkılâp Beşiktaşlılara konuk

Haber: Barış GÜZELTÜRK
Temsilcimiz geçtiğimiz hafta evinde Maliye Okulları Takımına 3-0 yenilmiş ve taraftarlarını bir kez daha üzmüştü. İnkılâp İlköğretim Okulu Pazar günü 9.maçında kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Başkent Beşiktaşlılar takımına konuk olacak. Mücadele 15.00'te Ankara Beştepe Salonu’nda oynanacak. Bu maç ilk yarının son maçı olacak. 2.yarı ise 6 Ocak'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde 9. haftanın maç programı ise şekilde:
9.Hafta
24 Aralık Cumartesi
14.00: Karşıyaka-Halkbank
25 Aralık Pazar
13.00: Eryaman Gençlik-Maliye Okulları
13.00: Nilüfer A.E.And Lisesi-Hacettepe Üniv.
15.00: Başkent Beşiktaşlılar-İnkılap İ.Ö.O.
15.00: And.Üniversitesi-Tepebaşı Gençlik