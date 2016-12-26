İnkılap Beşiktaşlıları deplasmanda devirdi

İlimizi Bayanlar Voleybol 2.Ligi'nde temsil eden İnkılap İlköğretim Okulu Voleybol Takımı, ilk yarının son maçında Başkent Beşiktaşlılar'ı deplasmanda yendi: 2-3.

Haber: Barış GÜZELTÜRK

Ankara Beştepe Spor Salonu'nda oynanan maç oldukça büyük bir mücadeleye sahne oldu. Baştan sona çekişmeli giden maçın ilk setini Beşiktaşlılar 25-23 kazandı ve karşılaşmada 1-0 öne geçti. Keyifli maçın 2.setini ekibimiz 25-22 alınca oyuna denge geldi: 1-1. 3.set 25-21 ile Başkent Beşiktaşlıların oldu: 2-1. Temsilcimiz uzayan 4.seti 26-24 aldı ve maçı 5.sete taşımayı başardı: 2-2. Büyük heyecan sahne olan son seti 15-13 alan ekibimiz maçtan 3-2 galip ayrılarak devre arasına mutlu girmeyi başardı.

Muhsin Dirim Faal Görevini Sonlandırdı

Ulusal hakemlerimizden Muhsin Dirim,. Lig takımlarımızdan Başkent Beşiktaşlılar ve Bolu İnkılap İ.Ö.O. arasında oynanan karşılaşmayla faal hakemlik görevini sonlandırdı. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Başkanı Çetin Ok ve MHGK Genel Sekreteri Ankara Voleybol İl Temsilcisi Eyüp Bostancı karşılaşma öncesi, aktif hakemlik kariyerini noktalayan Muhsin Dirim'e teşekkür plaketi takdim ettiler.