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İnkılap Eryama’ı konuk ediyor

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İnkılap Eryama’ı konuk ediyor
Temsilcimiz İnkılap İÖO Bayan Voleybol takımımız Türkiye Voleybol Bayanlar 2. Ligi 4.Grubu 2017- 2018 sezonunun 3.maçında Ankara takımı olan Eryaman Gençlik takımı konuk ediyor.

Temsilcimiz Eryaman Gençliktakımı ile 29 Ekim Pazar günü saat 12.00’da 17 Temmuz Kapalı Spor Salonu’nda konuk edecek. İnkılap İÖO Bayan Voleybol takımımız 4. Grubun ikinci maçında deplasmanda Keçiören BLD. Bağlum Spor takımı ile karşılaştı.Ankara Beştepe’deoyanan mücadeleyi temsilcimiz 3-0 kaybetti.Bu mağlubiyetle temsilcimiz 6.sıraya geriledi. İnkılap İ.Ö.O takımımız Eryaman Gençlik’i yenip geçen hafta alınan mağlubiyeti unutturup galibiyet serisi yakalamak istediklerini belirti. Rakip Eryaman Gençlikise ligin ikinci haftasında Maliye Okullarını konuk etti. Ankara’da oynanan mücadeleyi Eryaman Gençlik takımı maçı 3-0 kaybetti ve ligde 9.sırada yer alıyor. Bayanlar 2. Lig 4. Grup 2.hafta programı şu şekilde;

27 Ekim Cuma

17.30: Afider – Başkent Beşiktaşlılar ( Hacette Üniversitesi Sıhhıye – Ankara)

 

28 Ekim Cumartesi

15.00: Halkbank – Kütahya Voleybol ( Beştepe Kapalı Spor Salonu – Ankara)

 

29 Ekim Pazar

12.00: İnkılap İÖO – Eryaman Gençlik (17 Temmuz Kapalı Spor Salonu – Bolu)

15.00: Tepebaşı Gençlik – Keçiören BLD. Bağlum Spor ( Atatürk Kapalı Spor Salonu – Eskişehir)

16.00: Sultan Spor – Tarım Spor ( Beştepe Kapalı Spor Salonu – Ankara)

18.00 Spor Mektebi – Maliye Okulları ( Beştepe Kapalı Spor Salonu – Ankara)

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