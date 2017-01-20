İnkılâp Nilüfer'e konuk

Haber: Uğur BALABAN
Temsilcimiz geçen hafta kendi sahasında Karşıyaka'yı 3-0 yenerek soluk almıştı. İnkılâp İlköğretim Okulu Hacettepe-Tepebaşı Gençlik maçıyla başlayan 12.hafta mücadelesinde Nilüfer A.Erdem Anadolu Lisesi takımına konuk olacak. Mücadele Pazar günü 13.00'te Bursa Çekirge Spor Salonu’nda oynanacak.
12.Hafta
22 Ocak Pazar
13.00: Nilüfer A.Erdem Anadolu Lisesi-İnkılap İÖO
15.00: Halkbank-Eryaman Gençlik
15.00: Anadolu Üniversitesi-Başkent Beşiktaşlılar
17.00: Karşıyaka-Maliye Okulları