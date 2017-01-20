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İnkılâp Nilüfer'e konuk

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İnkılâp Nilüfer'e konuk
Bayanlar Voleybol 2.Lig 4.Grupta ilimizi temsil eden İnkılâp İlköğretim Okulu Voleybol Takımı 12.haftada haftasonunda Nilüfer A.Erdem Anadolu Lisesi takımına konuk olacak.

Haber: Uğur BALABAN

Temsilcimiz geçen hafta kendi sahasında Karşıyaka'yı 3-0 yenerek soluk almıştı. İnkılâp İlköğretim Okulu Hacettepe-Tepebaşı Gençlik maçıyla başlayan 12.hafta mücadelesinde Nilüfer A.Erdem Anadolu Lisesi takımına konuk olacak. Mücadele Pazar günü 13.00'te Bursa Çekirge Spor Salonu’nda oynanacak.

12.Hafta

22 Ocak Pazar

13.00: Nilüfer A.Erdem Anadolu Lisesi-İnkılap İÖO

15.00: Halkbank-Eryaman Gençlik

15.00: Anadolu Üniversitesi-Başkent Beşiktaşlılar

17.00: Karşıyaka-Maliye Okulları

 

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