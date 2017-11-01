Iraklı sürücüye trafik cezası

Ülke genelinde Suriyeli ve Iraklı sürücülere caza kesilmiyor haberlerinin tam aksine Bolu polisi Iraklı sürücüye, 200 TL para cezası kesti.

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yapılan azı haberlerde ülkemizde yaşayan yabancı uyruklu göçmen vatandaşlara trafik cezası kesilmiyor haberleri kulaktan kulağa yayılırken, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 54 MA(Misafir Araç)168 plakalı aracın Iraklı sürücüsü AhmedAlden’e, siyah film kullanmaktan dolayı 200 TL para cezası kesti.

Valilik önündeki dönel kavşakta araçlarda cam film uygulaması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 6 araca kullanılması yasak olan cam film kullanmaktan Bin 200 TL para cezası kesti. Trafik Cezası kesilen araçlar içerisinde Iraklı sürücü AhmedAlden’de cam film kullanmaktan ceza yedi. Alden, ceza sonrası sanayiye giderek aracında cam filmleri söktürdü. Bu cezayla birlikte yabancı uyruklu vatandaşlara ceza kesilmiyor dedikodusu da kapanmış oldu.