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İş adamının kızı kayıp

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İş adamının kızı kayıp
Bolu’nun Gerede beldesinde pazara gitmek için evden çıkan Dilek Cevahircioğlu isimli kadından 4 gündür haber alınamıyor.

Haber: Erol Değirmenci 
Edinilen bilgiye göre, Gerede’nin tanınmış iş adamlarından Mustafa Cevahircioğlu’nun kızı Dilek Cevahircioğlu 4 gün önce pazara gitmek için evden çıktı. Cevahircioğlu’nun eve dönmemesi üzerine aile polis ekiplerine haber verdi. Polis ve arama ekipleri Dilek Cevahircioğlu’nu bulmak için çalışma başlatırken, Cevahircioğlu’nu görenlerin 0536 336 43 73 numaralı telefona haber verilmesini ya da 155 telefonuna haber vermesi istendi.

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