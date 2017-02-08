"İşinize mi geliyor?"

​Eğitim - Sen Bolu Şubesi, geçtiğimiz günlerde çocuk istismarı hakkında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yaptığı açıklamaya ilişkin bir eleştiride bulundu.

Basın Bülteni

Eğitim - Sen istismarcıların daha kolay aklanacağını belirtti. Eğitim - Sen Bolu Şubesi, Bakan Kaya'nın açıklamalarına karşılık istismarcıların daha kolay aklanacağını belirterek "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuk istismarına ilişkin yasaların yeterli olduğunu öne sürerek, istismarı engellemek için çocuklara “mahremiyet eğitimi” verilmesi gerektiğini savundu. Tam da bu noktada Türkiye’nin taraf olduğu ancak uygulamadığı uluslararası sözleşmeleri (CEDAW, CEDAW 19 Numaralı Tavsiye Kararı, İstanbul Sözleşmesi, AİHM kararları) ve ‘haksız tahrik indirimi’ ile cezasız bırakılan yüzlerce tecavüz olayını sayın bakana sormak istiyoruz. Erkek egemen yasalarınızın ve adalet sisteminizin istismarı meşrulaştırıp, artırdığının farkında mı değilsiniz yoksa yasaların yeterli olduğunu düşünmek işinize mi geliyor? Çocukları istismardan korumak için istismara uğradıkları cemaat ve tarikat yurtlarını, evlerini kapatmak yerine ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyerek cinsel istismarın sistematik yaşanmasını bekleyen Bakanlık, devletin temel bir sorumluluğu olan çocukları koruma sorumluluğunu ironik bir şekilde çocuklara yüklüyor. Bu aynı zamanda cinsel istismarın suçunu da çocuklara yüklemek demek oluyor. Üstelik kendini koruma eğitimi çocukların bedenini tanıma, ‘hayır’ deme, iyi dokunuş-kötü dokunuş gibi pedagojik bilgi çerçevesinde değil ‘mahremiyet’ üzerinden geleneksel namus anlayışı pekiştirilerek yapılması amaçlanıyor. Böylece cinsel istismara uğrayan çocuk kendini ve ‘mahremiyetini’ koruyamadığı için suçlu sayılacak ve istismarcılar daha kolay aklanmış olacak" dedi.

"YÜZLERCE ÇOCUĞA NE DİYECEĞİZ?"

Eğitim - Sen, açıklamasının devamın her yıl katlanarak artan cinsel saldırılar olduğunu ve hayatı kararan çocuklara karşı ne diyeceğimizi vurgulayarak "Peki bu ülkede tecavüzden ölen 8 aylık , 38 günlük bebeklere ,tacizcisiyle karşılaşmak korkusuyla mahkemeden önce kalp krizinden ölen 9 yaşındaki çocuğa ne diyeceğiz. Her yıl katlanarak artan cinsel saldırılarda hayatı kararan yüzlerce çocuğa ne diyeceğiz. Eğitim Sen olarak; bakanlığa, eğer çocuk istismarını meşrulaştırmak istiyorsa ancak o zaman bu yoldan yürüyebileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ancak cevabı ‘HAYIR’ ise yani gerçekten çocuk istismarını engellemek istiyorsa önce erkek egemen yasaları değiştirmek ardından tüm eğitim kademelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini zorunlu ders olarak okutmak, kadın örgütleri ve sendikaların öneri ve görüşlerini almak ve cinsel istismarın toplumsal bir sorun olduğunu kavrayarak işe başlaması gerektiğini öneriyoruz. Ayrıca illa bir ders verilecekse çocukları istismarcıları ile evlendirmek amacı ile yasa tasarısı hazırlayan vekillerden başlayarak toplumsal yaşamın her alanında erkeklere toplumsal cinsiyet ve ‘Hayır demek Hayırdır’ eğitimi verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.