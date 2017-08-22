Aydın Hitit

Tamı tamına doksan dakikalık işkence…

İlk hafta ligin en diri ve hızlı ekibine karşı son dakikada üç puanı kaçırdık,

Giresun elimizden kaçtı…

Bu nedenle umutlarımız vardı,

Ümraniyeden en kötü ihtimalle bir puan bekliyorduk.

O da ne!...

Sahada dolaşan on bir gölge,

Topu tutamayan,

Üç top yapamayan,

Sahada sadece dolaşan…

Ve doksan dakika da bir pozisyon bile bulamayan on bir gölge…

Ümraniye çok mu iyiydi? Değil,

Kızgınlığım buna,

Sıradan bir orta sıra takımı…

Bir tık üzerinde futbol oynayabilseydik sonuç çok rahat lehimize olabilirdi,

Ama nafile…

Geçen haftaki umutlarımız birden söndü,

Ya kulübeye ne demeli,

Şaşkın ördekler…

Eldeki kadronun daha ne olduğunu kavrayamamış hoca,

Kırkbeş gündür oyuncuları tanıyamamış,

Daha ikinci hafta da karşılaşma esnasında defansla bu kadar oynanırmı?

Tek tek oyuncuları değerlendirmeyeceğim,

Al birini vur ötekine,

Bize resmen doksan dakika işkence izlettiler,

Yazıklar olsun diyorum…

Nokta…