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İsraf değilmiş!

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İsraf değilmiş!
Gazetemiz tarafından manşetten verdiğimiz; “Milli Eğitim Müdürlüğü binasına 100 bin TL’lik masraf” haberine açıklama geldi. Yapılan açıklamada harcamanın 100 bin değil 65 bin olduğu ve israf değil ihtiyaçtan dolayı olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamanın altında Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz başta olmak üzere hiçbir yetkilinin adı bulunmazken, Bolu Olay Gündem Gazetesinin habercilik anlayışı doğrultusunda bu metni aynen yayınlıyoruz; Bolu Olay Gündem Gazetesi’nin 26.12.2016 tarihli  ‘Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binasından Taşınması Beklenirken 100.000 TL’lik Masraf Yapıldı’ başlıklı haberine istinaden İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden  basın açıklaması:

“Müdürlüğümüz, hizmet binasının yapıldığı 1997 yılından bugüne kadar, bina içi ve dışı bakım onarım ve restorasyon çalışması yapılmadığı için Müdürlüğümüzce, 2016 yılı içerisinde bakım, onarımın yapılabilmesi için Bakanlığımızdan ödenek istenilmiştir.

Bakanlığımız, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 65.000 TL bakım – onarım ödeneği göndermiş, ödenekle bina içerisinde 63.882,00 TL harcama yapılmıştır.

Harcama kalemleri içerisinde; hizmet binasının lavabo ve WC’lerinin yer döşemeleri ile ıslak zeminlerin bakım onarımları, 1. Kat koridoru alçıpen kaplama, saten boya ve ışıklandırmaları, 1. Kat koridorunda duvar tanıtım levhaları, 1.2 ve 30 kat koridorlarında yer seramik döşemesi, Müdürlük makam odasında duvar kâğıdı, laminat parke döşemesi bulunmaktadır. İsraf olarak nitelendirilebilecek hiçbir kalem bulunmamaktadır.

Binanın güçlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ödenek talep edilmiş, talebimiz yerinde görülmüştür. Bakanlık tarafından ilk dilimde 500.000  TL gönderilmiş, Müdürlüğümüz hesaplarına aktarılmıştır. Yaz döneminde müdürlük binasının güçlendirme ihalesi yapılacaktır. 2016 yılı içinde 100 okulun onarım ve tadilatları gerçekleştirilmiştir. 

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