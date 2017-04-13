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İSTANBUL SANAYİ ODASI BOLU’YA GELİYOR

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İSTANBUL SANAYİ ODASI BOLU’YA GELİYOR
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlenen bir organizasyon kapsamında, beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Cuma günü Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nu ziyaret edecek.

Gerçekleştirilecek ziyaret ile ilgili bilgi veren Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Türker Ateş, Türkiye’nin en önemli sanayi odası olan ve bünyesinde Türkiye ekonomisinin omurgasını oluşturan sanayi kuruluşlarının bulunduğu İstanbul Sanayi Odası’nı, düzenlenen bir organizasyon ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda Cuma günü konuk edeceklerini bildirdi.

Başkan Ateş, Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilecek olan yuvarlak masa toplantısında İstanbul Sanayi Odası’na Bolu ekonomisi, iş dünyası ve yatırım olanakları ile ilgili bilgiler vereceklerini, aynı zamanda Odalar arası karşılıklı işbirliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler üzerine bilgi ve görüş alışverişinde bulunacaklarını ifade etti.

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