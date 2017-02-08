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İşte Bolu'nun İhraç listesi

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İşte Bolu'nun İhraç listesi
Olağanüstü hal kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanması ile beraber Bolu'dan da ihraç edilenler oldu.

Haber: Erol Değirmenci

Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. KHK kapsamında 4 bin 464 kişi memuriyetten atılırken, 16 kişi görevine iade edildi. 2 kişinin de öğrencilik statüsünün geri verilmesine karar verildi.

İşte Bolu’da ihraç edilenlerin listesi:

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Ergin Öztekin Yeniçağa Emniyet Müdürü

Bilal Keçici Şube Müdürü Merkez

Muhammet Fahrettin Bilgiç Komiser Merkez

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

Halil İbrahim Gündüz Veri hazırlama ve kontrol işletmeni

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Kıymet Akkaya Bolu/Merkez

Oğuz Demirer Bolu/Merkez

Ömer Akı Bolu/Merkez

Fatma Bozkurt Bolu/Merkez

YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMU

Ferda Tonyalı araştırma görevlisi sağlık enst.

Mehmet Fatih Özlü doçent tıp fak./dahili tıp bilimleri/ kardiyoloji anabilim dalı

Şule Kurt araştırma görevlisi tıp fak./dahili tıp bilimleri/iç hastalıkları anabilim dalı

Tülay Özlü yrd.doç. tıp fak./cerrahi tıp bilimleri/kadın has. ve doğum anabilim dalı

Uğur Akkaya öğrt.gör. mudurnu süreyya astarcı myo/mimarlık ve şehir planlama/mimar restorasyon prg.

 

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