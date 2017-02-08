İşte Bolu'nun İhraç listesi

Olağanüstü hal kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlanması ile beraber Bolu'dan da ihraç edilenler oldu.

Haber: Erol Değirmenci Olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında 686 numaralı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayımlandı. KHK kapsamında 4 bin 464 kişi memuriyetten atılırken, 16 kişi görevine iade edildi. 2 kişinin de öğrencilik statüsünün geri verilmesine karar verildi. İşte Bolu’da ihraç edilenlerin listesi: EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ Ergin Öztekin Yeniçağa Emniyet Müdürü Bilal Keçici Şube Müdürü Merkez Muhammet Fahrettin Bilgiç Komiser Merkez İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Halil İbrahim Gündüz Veri hazırlama ve kontrol işletmeni MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Kıymet Akkaya Bolu/Merkez Oğuz Demirer Bolu/Merkez Ömer Akı Bolu/Merkez Fatma Bozkurt Bolu/Merkez YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMU Ferda Tonyalı araştırma görevlisi sağlık enst. Mehmet Fatih Özlü doçent tıp fak./dahili tıp bilimleri/ kardiyoloji anabilim dalı Şule Kurt araştırma görevlisi tıp fak./dahili tıp bilimleri/iç hastalıkları anabilim dalı Tülay Özlü yrd.doç. tıp fak./cerrahi tıp bilimleri/kadın has. ve doğum anabilim dalı Uğur Akkaya öğrt.gör. mudurnu süreyya astarcı myo/mimarlık ve şehir planlama/mimar restorasyon prg.