İşte Boluspor sevgisi

TFF 1. ligin 10. haftası maçında Çaykur Rizespor'a konuk olan Boluspor maçı 1-0 kaybetti. Maçta Boluspor taraftar tribünün olduğu bölümde sadece tek kişinin olduğu dikkat çekti.

Haber: Bulut Altundal

Boluspor’un Rize’deki karşılaşmada ayrılan misafir tribününde tek başına takımının destekleyen bir taraftarımız Boluspor sevdasını göstererek hem alkışı hem de tebriki hak etti. ÇaykurDidi Rize stadyumunda Boluspor taraftarı için ayrılan bölümde kırmızı beyazlı forması ve atkısı ile tek başına destekleyen Recep Çalışır adlı Boluspor taraftarı mağlubiyete belki de en üzülen kişi oldu. Tek başına belki tezahürat yapamadı, takımı tribüne çağıramadı ama gölünü verdiği takım için atkısı açtı sadece en azından bir puanı bekledi. Tebrikler Recep Çalışır...