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İşte Boluspor`un yeni 10 numarası

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İşte Boluspor`un yeni 10 numarası
Devre arasında kadroyu güçlendirmek isteyen Boluspor yönetimi kolları sıvadı. Transferde yanlış yapmak istemeyen Başkan Çarıkcı en az 4-5 transfer yapacaklarını belirtti.

Haber: Adem Çelen

Devre arasında kadroyu banko oynayabilecek isimlerle güçlendirmeyi düşünen kırmızı beyazlı ekibimiz 2. yarıya bomba gibi girmek istiyor. Musa Sinan Yılmazer`i büyük ölçüde bitiren kırmızı beyazlıların 2. transferi İsviçre`den olması bekleniyor.

Yaklaşık bir ay önce görüşmeleri başlatan Boluspor, bu sezon FC Thun takımında forma giyen Brezilyalı oyuncu Carlinhos ( Carlos Vinicius Santos de Jesus) transferi imzaya kaldığı öğrenildi. Geçen sezon Aarau forması ile 33 maçta 10 gol atan Brezilyalı oyuncu 10 numara mevkiinde oynuyor. 

Bu oyuncunun transferinin gerçekleşmesi durumunda Boluspor`da Andre Santos`tan sonra 2. Brezilyalı oyuncu olacak. 22 yaşındaki genç oyuncu bu sezon İsviçre Süper liginde 7 maçta görev alırken hiç gol üretemedi.

 

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