Haber: Barış Güzeltürk
- BIST 90.064
- Altın 154,412
- Dolar 3,6851
- Euro 3,9157
- Bolu 15 °C
- İstanbul 18 °C
- Ankara 18 °C
- Oylarını kullandılar
- Türk Eğitim – Sen’den Kerkük’e mesaj
- Mengen’de samanlık yangını
- Altınordu-Bolu TRT Spor’da
- Boluspor U-21’i affetmedi:2-1
- Efsane futbolcu oy kullanmaya ambulansla geldi
- Altınordu hazırlıkları tam gaz
- DİARRA'DAN TAKIM ARKADAŞLARINA YEMEK
- Veteranlar B Grubu ile başlıyor
- Voleybolda heyecan sürüyor
- Teniste şampiyonlar belli oldu
- İŞTE İLK 7'NİN KALAN MAÇLARI
- Alt liglerde neler oldu?
- Altınordu'da çifte hedef
- Badmintonda heyecan sona erdi
İŞTE İLK 7'NİN KALAN MAÇLARI
TFF 1. ligde ilk ikiye ve ilk altıya oynayan takımların; zirve ve play-off mücadelesinde heyecan sürerken kalan maçların programı şöyle:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Altınordu-Bolu TRT Spor’daTFF 1.Ligde 28.haftanın naklen yayın programı belli oldu. Buna göre Boluspor ile Altınorduspor arasında Çarşamba günü oynanacak olan mücadele TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.
Boluspor U-21’i affetmedi:2-1Boluspor Takımı, Altınordu maçının hazırlıklarını, U21 takımı ile gerçekleştirilen hazırlık maçıyla sürdürdü. A takımı, U-21 takımını 2-1 yendi.
Altınordu hazırlıkları tam gazTakımımız, Cuma günü U-21 takımı ile oynanan hazırlık maçının ardından Cumartesi rejenerasyon çalışması yaptı.
DİARRA'DAN TAKIM ARKADAŞLARINA YEMEKBoluspor'a ülkesinin milli takımı için bir süre ara veren Mamadou Diarra teknik heyet ve takım arkadaşlarına yemek ısmarladı.
Veteranlar B Grubu ile başlıyorVeteranlar Futbol Turnuvası’nda heyecan yarın B Grubu’nda oynanacak olan 4 maç ile başlayacak. Müsabakaların adresi Karaçayır.
Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim