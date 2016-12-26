İşte o isimler

FETÖ-PDY kapsamında haklarında Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından arama kararı çıkartılan ve iş yerlerinde arama yapılan Bolu’nun ünlü avukatların isimlerini açıklamaya başlıyoruz.

FETÖ-PDY kapsamında haklarında Bolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından arama kararı çıkartılan ve iş yerlerinde arama yapılan Bolu’nun ünlü avukatların isimlerini açıklamaya başlıyoruz. Yapılan araştırma da belirlenen ilk üç isim arasında şu avukatlar yer aldı. Hulusi Apaydın, Yüksel Gültekin ve Vildan Beyarslan bulunuyor. Diğer avukatların isimlerini ise az sonra yayınlıyoruz.