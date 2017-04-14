İşte Türkiye'deki hayır ittifakının tüyler ürperten ihanet sözleri

Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, CHP, HDP, FETÖ ve PKK'nın oluşturduğu Türkiye'deki Hayır İttifakının Anayasa değişikliğine karşı ortaya koydukları birlikteliği kamuoyu önünde tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

Haber: BMA

AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, katıldığı bir televizyon programında, 16 Nisan'daki halk oylamasında oylanacak Anayasa değişikliği karşıtı Hayır İttifakını katıldığı bir televizyon programında yayınladığı video görüntüleriyle kamuoyunun gözleri önüne serdi.

"EVET ÇIKARSA, PKK'NIN SONU OLUR!"

Milletvekili Ercoşkun, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Hayır çağrısı açıklamalarını paylaştı ve sonrasında, PKK terör örgütü yöneticilerinden Cemil Bayık'ın, 'Hiçbir Kürdün, hiçbir aydının, yazarın, hiçbir kimsenin Erdoğan-Bahçeli politikalarına destek vermemeli. Destek verenlerin Kürtlüğünden, demokratlığından, aydınlığından şüphe etmek gerekir' şeklindeki ırkçı ve kışkırtıcı sözlerini izleyicilerle paylaştı. Ercoşkun, öte yandan, PKK'lı bir başka teröristin akıllara durgunluk veren, 'Sonuç Evet çıkarsa, bu Kürtlerin başına ölüm getirir, katliam getirir. Evet sonucu PKK'nın sonu olur' sözlerini görüntülü şekilde izleyicilerle paylaştı. Ercoşkun, ayrıca, Barolar Birliği Başkanı Metin Fevzioğlu'nun Hollanda'da Anayasa değişikliği karşıtı çalışmalarının görüntülerini de ekranlar aracılığıyla aktardı.

ERCOŞKUN, SEÇMENLERİ EVET'E DAVET ETTİ

İzleyicileri ekranlara kilitleyen ve PKK'lı teröristlerin şok itiraflarını da içeren görüntüler sonrası, yaptığı açıklamalarda Ercoşkun, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ, Meral Akşener, HDP Eşbaşkanı Figen Yüksekdağ, Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Sinan Ogan, Ümit Özdağ'ın oluşturduğu Türkiye'deki Hayır İttifakını hepiniz izlediniz" dedi ve videoların sonunda seçmenlere mesaj vererek, "Şimdi sıra sizde! Gerçekten bu safta mı yer almak istiyorsunuz?" diyerek, seçmenleri 16 Nisan'da Evet'i tercih etmeleri için birbirinden çarpıcı çok önemli gerekçeler ortaya koydu.

"VATAN HAİNLERİ KORKU İÇİNDE"

Milletvekili Ercoşkun, açıklamalarında şöyle konuştu: "Vatanını ve milletini seven, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne inanmış her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının tercihine saygımız sonsuz. Vatandaşımız Evet dese de, demese de başımız üzerinde yer var. Önemli olan hak ve hukuk çerçevesinde bu süreci yürütmek. Kararı milletimiz verecek. Vatan hainlerinin ne büyük korku içinde olduklarını gördük. PKK'nın kendi organları 'Evet çıkarsa, PKK'nın sonu olur' diyor. Bu korkular boşuna değil. Bu millet en zor zamanlarda en doğruyu çekip çıkardı. Bu seferde en doğru kararı verecektir. Birliğimiz için, beraberliğimiz için, Büyük Türkiye için, istiklalimiz için, istikbalimiz için, istikrarımız için TABİ Kİ EVET diyoruz."

ERCOŞKUN'DAN TÜRKİYE'DEKİ HAYIR İTTİFAKI ORTAKLARI HDP, PKK VE FETÖ'DEN VİDEOLU PAYLAŞIMLAR

Milletvekili Ercoşkun, programda ayrıca, HDP eşbaşkanın 'Biz sırtımızı Kobani'ye, biz sırtımızı YPG'ye yaslıyoruz. Bunu söylemekten de hiçbir sakınca görmüyoruz' sözleri yanı sıra bir başka teröristin 'PKK'nın gücünü kimse test etmeye kalkışmasın, PKK sizi tükürüğüyle boğar' şeklindeki tehdit yüklü sözlerini aktardı. Ercoşkun, ayrıca, Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in AK Parti hükümetine yönelik beddualarda bulunduğu sözlerini ekranlar aracılığıyla paylaştı. Bu vatan hainlerinin HAYIR demesi rastlantı mı ? diye sordu.

16 Nisan'da sandıklardan çıkması hedeflenen Evet oylarıyla, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne 2019'da geçileceğini belirten Milletvekili Ercoşkun, programda kendisine yöneltilen bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde eyalet ve özerklik yok. Eyalet sistemi olabilmesi için ABD'deki gibi senato olması gerek. Yeni hükümet sisteminde bu kesinlikle yok" dedi.

"HALA FETÖ İLE BİRLİKTELİĞİ OLANLAR BUNU İSTEYEREK, BİLEREK YAPIYOR"

Milletvekili Ercoşkun, programın sonunda şöyle konuştu: "Gizli tarikatlar vardır tarihte. Bu yapı gizli ajandası üzerinden dini motifler kullanmış, 80'li yıllardan sonra da iktidarlar ve iktidar ortaklarıyla ilişkileri hep iyi olmuş. Hatta Fetullah Gülen'in Ecevit'le ilişkilerini, 'Ahirette bir şefaat hakkım olsa, bunu Ecevit için kullanırım' dediğini biliyorsunuz. Bir istisna var rahmetli Erbakan Hoca. 28 Şubat'ın aktörü Fetullah Gülen olduğunu biliyoruz. Bundan sonra da gizlenerek, saklanarak, bu gizli ajandasını yürürlüğe koymak için kendine göre hareket eden bir yapıdan bahsediyoruz. O arkadaşı kandıramamışlar ama kandırılan birçok insana da şahidiz. Burada soru şu; İnsan hayatında hata olur mu? Olur. Ne hakimler, ne savcılar, kırmızı bültenlerle vatanından çok uzak yerlerde duruyor. Kandırılan insan çok fazla. Bilmeden yanlış yapıldı. Şu an da bunlarla birlikteliği olanlar, bunlarla kucak kucağa hareket edenler, bilerek, isteyerek, bunu yapıyorlar, mesele işte bu. Evet böyle bir hata yaşandı. Bunu düzeltmeye yönelik bir irade ortaya koymak, hayatını, canını, ortaya koymak çok önemli. İşte Cumhurbaşkanımızda, onun arkasındaki milletvekilleride bu bilinçle mücadele ediyor. Bu millette bunun farkında. Biz bilmeden yanılmış olabiliriz ama şuanda bu birlikteliği ortaya koyanlar, bilerek, isteyerek bunu yapıyorlar. Bu ihaneti bilerek bunlarla birlikte olanlar bunun hesabını veremezler."