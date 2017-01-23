İstifa değil, alttan ısıtma istiyor

Boluspor`da üst üste yaşanan puan kayıplarının ardından yönetim faturayı Teknik Direktör Fuat Çapa`ya kestiği iddia edildi. Ancak hoca istifa etmediğini, alttan ısıtmalı saha istediğini söyledi.

Haber: Barış Güzeltürk

Son olarak Adanademirspor maçında 3 puan alan ve yaklaşık 42 günlük galibiyet hasretinde Sivasspor maçında son veremeyen Boluspor`da Teknik Direktör Fuat Çapa ile yolların ayrılacağı kamuoyuna yansıdı. Ancak bu durum iddiadan öteye geçmedi.

Aralık-Şubat ayları araştırılsın

Merkez TV'ye 4.5 G bağlantısı ile bağlanan Çapa istifa etmeyi düşünmediğini söyleyerek "34 hafta sonuna bakılması gerektiğini belirtti. Çapa, "Takım neden her sezon Aralık-Şubat döneminde düşüş yaşıyor ona bakılmalı. Sakatlarımız var yeni oyuncularımız var" dedi.

Çarıkcı, "Hocamız görevinin başındadır"

Boluspor’da alınan 3-1’lik mağlubiyetten sonra Ajansspor’un özel haber ile duyurduğu “Sivasspor’a 3-1 kaybeden Boluspor’da teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılıyor.” iddiası camiada bir anda yayılırken Boluspor kulübü başkanı Necip Çarıkcı açıklamalarda bulundu. Boluspor kulübü başkanı Necip Çarıkcı “Böyle bir durum yok. Bugün iyi bir oyun ortaya koyamadık. 3.golü kendi kalemize yedik. Ajansspor ile ilgili haberi duydum fakat böyle bir durum şu anda söz konusu değil. Elbette bu gidişatı oturup değerlendireceğiz. Hocamız ile yollarımızın ayrılma haberi şu anda gerçeği yansıtmıyor”dedi.