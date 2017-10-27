İstiklal Marşı’nın sırları anlatıldı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde araştırmacı yazar Müfit Öner “İstiklal Marşımızın Tam Anlamı Ve Sırları” konulu bir konferans verdi

Haber: BMA

Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen konferansta, Araştırmacı-Yazar Müfit Öner, öğrencilere, İstiklâl Marşının mısraları arasındaki mesajları anlattı. İzzet Baysal Kültür Merkezi Pembe salonda gerçekleştirilen konferansta Müfit Öner, İstiklâl Marşımızın tarihimizin karanlık ve ızdıraplı günlerinde yazılmış, hem edebi hem tarihi değeri olan bir şiir olduğunu vurgulayarak, “Mehmet Akifimiz, hem vatan ve millet hem de İslâm şairidir. İstiklâl Marşımız ise, eşsiz bir şiir abidesidir. Mehmet Akifimizin bu şiirini, sadece üç kelimeyle anlatırsak eğer, ‘Yüce Allah’a olan iman, imanın verdiği ümit ve cesarettir’ diyebiliriz” ifadelerini kullandı.

İstiklâl Marşımızı iyi anlayabilmek için Türk dili ve tarihinin yanı sıra İslâm dinini de çok iyi bilmek ve özümsemek gerektiğine işaret eden Öner, “Mehmet Akif, şiire, ‘Korkma’ diye başlamış, ‘Korkma’, Tevbe Suresinin 40’ıncı ayetidir aynı zamanda. İstiklâl Marşımız, ayetle başlamış, ayetlerle devam etmiş ve yine ayetle bitmiştir. Mısralarında, ezanlara, şehitlerimize değinmiş, Yüce Allah’ın ismini defalarca tekrar etmiştir. Mehmet Akif, Kur’an-ı Kerim’deki ayetlere, Hz. Peygamberimizin hadis-i şeriflerine mısralarında yer vermiş, şiir diline çevirmiştir” diye konuştu.

Konferansın sonunda AİBÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Halit Karatay, Müfit Öner’e teşekkür belgesi takdim etti.