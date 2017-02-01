  • BIST 87.394
  • Altın 146,142
  • Dolar 3,7389
  • Euro 4,0390
  • Bolu -6 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara -13 °C

İşverenini şikayet için intihara kalkıştı

»
İşverenini şikayet için intihara kalkıştı
14 BurdaAVM'nin yanında bulunan rezidans inşaatında çalışan bir işçi uzun zamandır maaşını alamadığını iddia ederek intihar girişiminde bulundu.

FOTOĞRAFLAR İÇİN TIKLAYINIZ...

Haber; Ayhan DEMİRCİ

14 BurdaAVM'nin de yapımını üstlenen Esas Holding bünyesindeki rezidans inşaatında çalışan bir işçi akşam saatlerinde inşaat halinde olan rezidansın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 7 aydır maaşını alamadığını iddia eden Celal Öztürk isimli işçi son çare olara14BurdaAVM'nin hemen yanında bulunan rezidanslardan birisinin çatısına çıkarak sesini duyurmak istedi. Parasını alamazsa intihar edeceğini belirten şahıs gören vatandaşlar olay yerine polis ve itfaiye ekiplerini çağırdılar. Bolu Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekipleri hava yastığı kurarak intiharın facia ile sonlanmaması için çaba harcarken, polis ise geniş güvenlik önlemleri aldı.

Celal Öztürk yaklaşık yarım saatlik ikna çabaları sonunda çıktığı rezidansın çatısından maaşının ödeneceği sözü verilerek indirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vezir Parmağı Protestosu02 Şubat 2017 Perşembe 13:24
  • Milletvekili Ercoşkun'un çağrısına Başbakan Yıldırım'dan "Evet" yanıtı02 Şubat 2017 Perşembe 13:07
  • İlk duruşma 6 Mart’ta02 Şubat 2017 Perşembe 11:50
  • Gölköy yaz kış hep aynı02 Şubat 2017 Perşembe 10:02
  • Halk otobüs kişisel gelişim eğitimi02 Şubat 2017 Perşembe 09:15
  • ​Çimentoya kazan kaldırdılar02 Şubat 2017 Perşembe 09:04
  • Dikkat Elektirik kesintisi02 Şubat 2017 Perşembe 07:15
  • VALİ BARUŞ’TAN ÇİMENTO A.Ş.Yİ ZİYARET02 Şubat 2017 Perşembe 07:04
  • Tarihi Eser Kaçakcılığı ve Define Avcıları na dikkat01 Şubat 2017 Çarşamba 22:02
  • Hayreddin-i Tokadi Türbesin’de yangın01 Şubat 2017 Çarşamba 21:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 1989 Bolu Gündem Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0.374) 217 66 66 | Faks : (0.374) 218 21 21 | Haber Yazılımı: CM Bilişim