İşyeri açana KOSGEB desteği

KOSGEB’den girişimcilere destek

Haber: Gökhan AKSOY

Eğitime katılmak için başvuruda bulunan adayların seçimi sonrasında açıklamalarda bulunan MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat "Geçtiğimiz günlerde 5’inci etabını Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri Genç girişimci kardeşlerimizle başlattığımız Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin,Bolu’muza katkı sağlayacak Bolulu hemşerilerimiz içinde 6’ıncısınaev sahipliği yapmaktan son derece mutluyuz. Eğitim sonucunda 30 girişimci adayımızın daha kendi işlerini kurmalarına, Bolu’nun istihdamına katkı sağlamalarına vesile olacağız. Girişimcilerimize şimdiden başarılar diliyor, KOSGEBİl Müdürü Celil Kürşad Dereci ve tüm KOSGEB çalışanlarına MÜSİAD Bolu Şubesi olarak teşekkürlerimi sunuyorum " dedi. Ayrıca Abat, Önümüzdeki günlerde ticaretine devam eden mevcut iş adamları, sanayiciler ve esnaflara da yönelik kurumsallaşma, girişimcilik, kalite yönetimi, yabancı dil(İngilizce) eğitim programlarının ücretsiz ve sertifikalı olarak başlanacağının müjdesini verdi’.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ücretsiz olup 32 saatlik programlar halinde verilmektedir.Girişimci adayının derslere devamzorunluluğu bulunmaktadır. Adaylar kurs sonunda sertifikalarını aldıktan işletmelerini açıp, iş planlarıyla birlikte KOSGEB Müdürlüklerine destek talebinde bulunmak üzere başvurabilmektedirler.