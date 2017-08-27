İtalyan lezzetinden ailelere özel kampanya

Bolu’da geçtiğimiz aylarda faaliyete geçen Napoli Pizza, ilimiz ailelerine özel kampanyalar ile hizmete devam ediyor.

Haber: Erol Değirmenci

İlimiz de geçtiğimiz aylarda hizmete başlayan ve vatandaşlara İtalyan lezzeti olan pizzayı en güzel şekilde sunan Napoli Pizza, ailelere özel kampanyası hizmet vermeye devam ediyor. Hattat Emin Baran Caddesi üzerinde hizmet veren Napoli Pizza, şimdi ise ailelere özel yaptığı kampanya ile karşımızda. Yapılan kampanyada fiyatları 30 ile 42 TL arasında değişen büyük boy pizza sipariş edenlere 1 büyük boy pizza hediye. Öte yandan büyük pizzanın yanında tavuk, cips ve kola yanında menü şeklinde geliyor.