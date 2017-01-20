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İtfaiyeciler kar kış dinlemiyor

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İtfaiyeciler kar kış dinlemiyor
Geçtiğimiz yıllarda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından kayak ve arama kurtarma eğitimini alan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri eğitimlerine bu yıl Kayak merkezi Kartalkaya’da devam etti.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kayak eğitiminin yanı sıra, karda arama kurtarma, kaybolan tatilcilerin bulunması, karda yaralıya müdahale, yaralının taşınması ve iletişim konularında bilgilerini tazeledi. Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya'da da zaman zaman tatilcilerin kaybolduğunu belirten İtfaiye Müdürü Mehmet Duman “Bolu'ya dört mevsim binlerce tatilci gelmekte. Bu tatilcilerden kış aylarında Kartalkaya ve Gerede'nin Arkut Dağı Kayak merkezine gelenler var. Burada kayak yaparken pistlerden çıkarak kaybolanlar olmakta. Bunların en kısa sürede bulunması için çok iyi ekiplerin olması gerek. Bizde itfaiyede görev yapan personelimizin arama kurtarma çalışmasında çok iyi olması için eğitimler aldırıyoruz. Ekiplerimiz yıl içerisinde değişik eğitimlerle kendilerini sürekli yeniliyorlar'' diye konuştu.

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