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İtfaiyeden inek operasyonu

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İtfaiyeden inek operasyonu
Bolu’da Taşoluk Köyü mevkiinde dere yatağına düşen inek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Haber: Erol DEĞİRMENCİ

Olay, sabah saatlerinde ilimiz merkez Taşoluk Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sahipleri tarafından Acısu mevkiinde otlamaya çıkarılan ineklerden biri sürüsünden ayrılarak dereye düştü. Dereye saplanan ineği çıkarmak için uğraşan sahibi ve çevredeki vatandaşlar başarısız olunca 110 İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ineği saplandığı dereden başarılı bir çalışma sonucu çıkardı. Dereden çıkarılarak sahibine teslim edilen ineğin sağlığında bir problem olmadığı öğrenildi.

 

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